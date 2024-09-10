Suriye ve Irak'ta PKK'ya operasyon! Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi.

"Aziz vatanımız için terör ve teröristle mücadeleye tüm gücümüzle devam ediyoruz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde tespit ettiği 11 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde belirlediği 2 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi."

Aziz vatanımız için terör ve teröristle mücadeleye tüm gücümüzle devam ediyoruz!



Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde tespit ettiği 11 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde belirlediği 2... pic.twitter.com/HxYaMq5OP0 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 10, 2024

16 terörist etkisiz hale getirildi

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