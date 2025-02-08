MSB'den yapılan açıklamada, "Geçit vermedik, vermeyeceğiz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde tespit ettiği 13 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Terörle mücadelemize bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı azim ve kararlılıkla, tavizsiz bir şekilde devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.



Geçit vermedik, vermeyeceğiz! ����



Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde tespit ettiği 13 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.



Terörle mücadelemize bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı azim ve kararlılıkla, tavizsiz bir... pic.twitter.com/PgAyc35SmW — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 8, 2025