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MSB operasyonu duyurdu: Çok sayıda PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde ve Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG'li 20 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

AA10 Ocak 2025 Cuma 10:56 - Güncelleme:
MSB operasyonu duyurdu: Çok sayıda PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesinde ve Suriye'nin kuzeyinde belirlenen 20 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, teröristlerin kendilerini bekleyen sondan kaçamadığı ve kaçamayacağı belirtildi.

Açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Fırat Kalkanı bölgesinde ve Suriye'nin kuzeyinde belirlenen 20 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Her nerede olursa olsunlar terör örgütleri ile mücadelemiz, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek." ifadesi kullanıldı.

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