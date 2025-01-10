MSB operasyonu duyurdu: Çok sayıda PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesinde ve Suriye'nin kuzeyinde belirlenen 20 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, teröristlerin kendilerini bekleyen sondan kaçamadığı ve kaçamayacağı belirtildi.

Açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Fırat Kalkanı bölgesinde ve Suriye'nin kuzeyinde belirlenen 20 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Her nerede olursa olsunlar terör örgütleri ile mücadelemiz, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek." ifadesi kullanıldı.

Teröristler kendilerini bekleyen sondan kaçamıyor, kaçamayacak!



Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Fırat Kalkanı bölgesinde ve Suriye'nin kuzeyinde belirlenen 20 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.



Her nerede olursa olsunlar terör örgütleri ile mücadelemiz, en son... pic.twitter.com/1E0b8VJYZb — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 10, 2025

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