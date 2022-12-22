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  • MSB ''21 Aralık en uzun gece'' etiketiyle paylaştı: Kahraman Mehmetçik nöbetine devam ediyor
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MSB ''21 Aralık en uzun gece'' etiketiyle paylaştı: Kahraman Mehmetçik nöbetine devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığı, Sarıkamış Harekatı'nın 108'inci yılına ilişkin bir video klip yayınladı.

IHA22 Aralık 2022 Perşembe 02:14 - Güncelleme:
MSB ''21 Aralık en uzun gece'' etiketiyle paylaştı: Kahraman Mehmetçik nöbetine devam ediyor
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Video klip, bakanlığın sosyal medya hesabından "21 Aralık en uzun gece" etiketiyle paylaşıldı. Paylaşımda, "Mehmetçik, en uzun gecede de en kısa gündüzde de hep vatan, millet ve bayrak nöbetinde oldu. Bu en uzun gecede de Kahraman Mehmetçik karada, denizde ve havada vatan nöbetine devam ediyor olacak. Tıpkı 108 yıl önce Sarıkamış'taki şanlı ecdadımız gibi" denildi.

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