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MSB: Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 21 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde 17 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde belirlenen 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

AA18 Ocak 2025 Cumartesi 10:53 - Güncelleme:
MSB: Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 21 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyinde 17 PKK/YPG'li, Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı olmak üzere 21 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Geçit vermedik, vermeyeceğiz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde tespit ettiği 17 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde belirlediği 4 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Operasyonlarımız, her türlü hava ve arazi şartlarında kesintisiz şekilde devam ediyor."

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