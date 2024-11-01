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MSB, 29 Ekim'de Anıtkabir'i ziyaret eden kişi sayısını açıkladı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Anıtkabir'i 745 bin 920 kişinin ziyaret ettiğini duyurdu.

DHA1 Kasım 2024 Cuma 17:16 - Güncelleme:
MSB, 29 Ekim'de Anıtkabir'i ziyaret eden kişi sayısını açıkladı
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Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda; sabah saat 09.00'dan gece 22.00'ye kadar 745 bin 920 vatandaşımız Anıtkabir'i ziyaret etti. Cumhuriyetimizin kurucusu, Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve Milli Mücadele kahramanlarımızı, tüm şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz" denildi.

  • Anıtkabir ziyaretçi
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