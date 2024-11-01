MSB, 29 Ekim'de Anıtkabir'i ziyaret eden kişi sayısını açıkladı

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda; sabah saat 09.00'dan gece 22.00'ye kadar 745 bin 920 vatandaşımız Anıtkabir'i ziyaret etti. Cumhuriyetimizin kurucusu, Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve Milli Mücadele kahramanlarımızı, tüm şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz" denildi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda; sabah saat 09.00'dan gece 22.00'ye kadar 745 bin 920 vatandaşımız Anıtkabir'i ziyaret etti.



Cumhuriyetimizin kurucusu, Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve Millî Mücadele kahramanlarımızı, tüm şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve... pic.twitter.com/JyIGH469Gh — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 1, 2024