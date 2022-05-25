Terör örgütü PKK'ya darbe üstüne darbe! 'Çelikten pençeler' terör inlerini paramparça etti

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz 'çelikten pençeleri' ile terör yuvalarını parçalamaya devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist ateş destek vasıtalarımızla etkisiz hale getirildi. Terörle mücadelemiz kararlılıkla sürecek." denildi.

"TERÖRİST NEREDEYSE HEDEFİMİZ ORASI!"

Bakanlıktan yapılan bir diğer açıklamada ise, "Terörist neredeyse hedefimiz orası! Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeyi sürdürüyor, sürdürecek!" ifadelerine yer verildi.