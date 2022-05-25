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Terör örgütü PKK'ya darbe üstüne darbe! 'Çelikten pençeler' terör inlerini paramparça etti

Terör örgütü PKK'ya kahraman Mehmetçikten darbe üstüne darbe geldi. Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist ile Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hâle getirildiğini bildirdi.

AA25 Mayıs 2022 Çarşamba 16:43 - Güncelleme:
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Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz 'çelikten pençeleri' ile terör yuvalarını parçalamaya devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist ateş destek vasıtalarımızla etkisiz hale getirildi. Terörle mücadelemiz kararlılıkla sürecek." denildi.

"TERÖRİST NEREDEYSE HEDEFİMİZ ORASI!"

Bakanlıktan yapılan bir diğer açıklamada ise, "Terörist neredeyse hedefimiz orası! Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeyi sürdürüyor, sürdürecek!" ifadelerine yer verildi.

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