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MSB duyurdu! Sınır ötesinde PKK'ya bir darbe daha

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu ve Gara bölgelerinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

20 Ocak 2025 Pazartesi 13:38 - Güncelleme:
MSB duyurdu! Sınır ötesinde PKK'ya bir darbe daha
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, teröristlerin kendilerini bekleyen sondan kaçamadığı ve kaçamayacağı vurgulanarak, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 2 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu ve Gara bölgelerinde belirlediği 2 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi." ifadelerine yer verildi.

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