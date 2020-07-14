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MSB: 4 PKK'lı terörist teslim oldu

MSB: 'Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 4 PKK'lı terörist, Silopi'de güvenlik güçlerimize teslim oldu.'

14 Temmuz 2020 Salı 10:44 - Güncelleme: 14 Temmuz 2020 Salı 10:44
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