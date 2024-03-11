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Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine operasyon

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 ve Hakurk bölgesinde 2 olmak üzere 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

DHA11 Mart 2024 Pazartesi 11:40 - Güncelleme:
Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine operasyon
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Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürüyor! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki 3 ve Hakurk bölgesindeki 2 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.

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