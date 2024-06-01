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MSB: 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Zeytin Dalı bölgesinde tespit edilen 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

AA1 Haziran 2024 Cumartesi 14:50 - Güncelleme:
MSB: 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı bölgesinde 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör ve teröristle mücadelesi gece gündüz, dağ bayır demeden kararlılıkla devam ediyor.

Bu kapsamda, Zeytin Dalı bölgesinde tespit edilen 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

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