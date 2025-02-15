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  • Kandil ve Metina'ya hava harekatı... Çok sayıda PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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Kandil ve Metina'ya hava harekatı... Çok sayıda PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde düzenlenen hava harekatıyla Kandil bölgesinde 4, Metina bölgesinde ise 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

AA15 Şubat 2025 Cumartesi 12:52 - Güncelleme:
Kandil ve Metina'ya hava harekatı... Çok sayıda PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gök vatanımızın cesur kahramanları, teröristleri tespit ettikleri yerde etkisiz hale getirmeye devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesine 12 Şubat 2025 tarihinde düzenlenen hava harekatıyla 4 PKK'lı teröristin ve Metina bölgesine 14 Şubat 2025 tarihinde düzenlenen hava harekatıyla 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirlendi. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör örgütlerine yönelik önleyici ve yok edici tedbirler almayı sürdürecek."

  • PKK operasyon
  • Kandil hava harekatı
  • Metina etkisiz

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