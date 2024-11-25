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MSB: 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

25 Kasım 2024 Pazartesi 10:52 - Güncelleme:
MSB: 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde PKK/YPG'li 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği PKK/YPG'li 7 teröristi etkisiz hale getirdiği belirtilerek, "Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz." ifadesi kullanıldı.

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