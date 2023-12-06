Irak'ın kuzeyinde hava harekatı! Çok sayıda terörist etkisiz hâle getirildi

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından, Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen 8 PKK'lı teröriste yönelik düzenlenen hava harekatına ilişkin bir video paylaşıldı. Yapılan paylaşımda ise "'Terörist neredeyse hedefimiz orası' parolasıyla terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyoruz. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 8 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek" ifadelerine yer verildi.



"Terörist neredeyse hedefimiz orası!" parolasıyla terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyoruz.



Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 8 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi.



Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya... pic.twitter.com/KxRmBzs3Km — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 6, 2023