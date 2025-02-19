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Terör örgütü PKK'ya bir darbe daha! Gara ve Hakurk'a hava harekatı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Hakurk bölgelerinde 9 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

19 Şubat 2025 Çarşamba 10:09 - Güncelleme:
Terör örgütü PKK'ya bir darbe daha! Gara ve Hakurk'a hava harekatı
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MSB'den yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristlere nefes aldırmıyor. Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Hakurk bölgelerinde tespit edilen 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Terör hedeflerini etkili şekilde vurmaya devam edeceğiz." ifadeleri yer aldı.

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