Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Terörü kaynağında yok etmeye azimliyiz, kararlıyız. Kahraman Mehmetçiklerimiz, Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığı yapan 9 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Teröristler bu coğrafyadan yok olup gidinceye kadar mücadelemiz devam edecek." ifadesine yer verildi.

Terörü kaynağında yok etmeye azimliyiz, kararlıyız!



Kahraman Mehmetçiklerimiz, Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığı yapan 9 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.



Teröristler bu coğrafyadan yok olup gidinceye kadar mücadelemiz devam edecek!#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/MM3YjcC7w2 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 14, 2025

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