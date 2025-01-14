Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Terörü kaynağında yok etmeye azimliyiz, kararlıyız. Kahraman Mehmetçiklerimiz, Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığı yapan 9 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Teröristler bu coğrafyadan yok olup gidinceye kadar mücadelemiz devam edecek." ifadesine yer verildi.
Terörü kaynağında yok etmeye azimliyiz, kararlıyız!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 14, 2025
Kahraman Mehmetçiklerimiz, Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığı yapan 9 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.
Teröristler bu coğrafyadan yok olup gidinceye kadar mücadelemiz devam edecek!#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/MM3YjcC7w2