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Saldırı hazırlığı yapan örgüt bozguna uğratıldı! Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığı yapan 9 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

AA14 Ocak 2025 Salı 11:45 - Güncelleme:
Saldırı hazırlığı yapan örgüt bozguna uğratıldı! Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi
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Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Terörü kaynağında yok etmeye azimliyiz, kararlıyız. Kahraman Mehmetçiklerimiz, Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığı yapan 9 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Teröristler bu coğrafyadan yok olup gidinceye kadar mücadelemiz devam edecek." ifadesine yer verildi.

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