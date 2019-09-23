MSB 99/4 askerlik celp yerleri açıklandı mı? Yedek astsubay sonuçları sorgulama ekranı

Yedek astsubay sonuçları sorgulama ekranı yoğun bir şekilde araştırılıyor. MSB 99/4 askerlik celp yerleri açıklandı mı? sorusunun yanıtı da merak ediliyor. Zorunlu askerlik görevlerini yerine getirmek için gerekli başvuruları tamamlayan, 99/4 döneminde askere gideceklerin kasım ayı celp dönemi için beklenen gün geldi. Heyecanlı bekleyiş bugün son bulacak. Askerlik yerlerinin MSB tarafından bugün içinde erişime açılması bekleniyor. MSB 99/4 askerlik celp yerleri ve Yedek astsubay sonuçlarına dair tüm detaylar haberimizde yer alıyor....

MSB 99/4 ASKERLİK CELP YERLERİ AÇIKLANDI MI?

MSB 99/4 askerlik celp yerleri henüz açıklanmadı. MSB 99/4 askerlik celp yerleri açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

MSB'DEN DAHA ÖNCE YAPILAN AÇIKLAMA

"Bir ve iki buçuk aylık temel eğitime tabi tutulacak yedek subay adayları ile yedek astsubay adayları 01 kasım 2019 tarihinde, er/erbaş statüsüne ayrılanlardan birinci celp ve sevk dönemine tabi olanlar 01 ekim 2019 tarihinde, ikinci celp ve sevk dönemine tabi olanlar 01 kasım 2019 tarihinde, üçüncü celp ve sevk dönemine tabi olanlar ise 02 aralık 2019 tarihinde tertip edildikleri birliklere sevk edilecekler."

ASKERLİK YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Er adayları askerlik yerleri bilgisini e-Devlet üzerinden öğrenebilecek. e-Devlet'e giriş yapacak adaylar, bu sisteme erişim şifresini PTT'den kimlikleri karşılığında alabilecekler.

T.C kimlik numarası ve PTT'den alacakları şifre ile sisteme giriş yapacak olan asker adayları, sol üst köşede yer alan e-hizmetler bölümüne tıkladıktan sonra kendilerini kapsayan hizmeti seçmeli. “Hizmet Adı” kutucuğuna kısa dönem askerler “Yedek Subay Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama”, uzun dönem askerler ise “Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama” ifadesini yazdıktan sonra, karşılarına çıkacak olan linke tıklayacak.

'Yedek Subay Sınıflandırma Sonucu' ya da 'Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama' butonuna tıklayacak olan er adayları, askerlik yerlerini bilgisini edinebilecek. Bu adımların ardından ise sırasıyla, Sevk Bilgilendirmesi, Sevk Kişisel Bilgiler, Sevk Başvuru Bilgilendirme ve Sevk Belgesi bilgisi alınabilecek.

Sevk belgesinde, asker adayının birliğine teslim olacağı günler ve yol izinleri bilgisi yer alacak. Belgeler, kısa bir süre içerisinde bu sistem üzerinden alınabilecek.