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MSB 99/4 askerlik celp yerleri belli oldu! Yedek Astsubay ve er sınıflandırma sonucu açıklandı!

Zorunlu askerlik görevlerini yerine getirmek için gerekli başvuruları tamamlayan, 99/4 döneminde askere gideceklerin kasım ayı celp dönemi için beklenen gün geldi. MSB 99/4 askerlik celp yerleri belli oldu. Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan duyuruda Yedek Astsubay ve er sınıflandırma sonucu açıklandı. Ekim, Kasım ve Aralık 2019 celp ve sevk dönemleri sınıflandırma sonuçları açıklanmıştır. Ekim 2019 celp ve sevk döneminde silahaltına alınacaklar sevk evrakını; 23 Eylül - 30 Eylül 2019 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden, 23 Eylül - 01 Ekim 2019 tarihleri arasında askerlik şubelerinden alabilecekler. Ekim, Kasım ve Aralık 2019 Tarihlerinde Silahaltına Alınacak Yükümlülerin Sınıflandırma Sonuçları sizlerle...

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Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından az önce yeni bir duyuru geldi. Heyecanla beklenen Ekim, Kasım ve Aralık 2019 Tarihlerinde Silahaltına Alınacak Yükümlülerin Sınıflandırma Sonuçları açıklandı. Er adayları askerlik yerleri bilgisini e-Devlet üzerinden öğrenebilecek. e-Devlet'e giriş yapacak adaylar, bu sisteme erişim şifresini PTT'den kimlikleri karşılığında alabilecekler. MSB 99/4 askerlik celp yerleri ve Yedek Astsubay ve er sınıflandırma sonuçları sorgulama sayfasına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar... 
 
MSB 99/4 ASKERLİK CELP YERLERİ BELLİ OLDU! 
Ekim, Kasım ve Aralık 2019 Tarihlerinde Silahaltına Alınacak Yükümlülerin Sınıflandırma Sonuçları az önce erişime açıldı. 
 

YEDEK SUBAY SINIFLANDIRMA SONUÇLARINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

 

YEDEK ASTSUBAY SINIFLANDIRMA SONUÇLARINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

 

ER SINIFLANDIRMA SONUÇLARINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

 

 
 
1.    Ekim, Kasım ve Aralık 2019 celp ve sevk dönemleri sınıflandırma sonuçları açıklanmıştır.
 
2.         Ekim 2019 celp ve sevk döneminde silahaltına alınacaklar sevk evrakını;
 
           23 Eylül - 30 Eylül 2019 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden,
 
          23 Eylül - 01 Ekim 2019 tarihleri arasında askerlik şubelerinden,
 
3.         Kasım 2019 celp ve sevk döneminde silahaltına alınacaklar sevk evrakını;
 
          15 Ekim - 31 Ekim 2019 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden,
 
          15 Ekim - 01 Kasım 2019 tarihleri arasında askerlik şubelerinden,
 
4.         Aralık 2019 celp ve sevk döneminde silahaltına alınacaklar sevk evrakını;
 
          15 Kasım - 01 Aralık 2019 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden,
 
          15 Kasım - 02 Aralık 2019 tarihleri arasında askerlik şubelerinden alabileceklerdir.
 
 
 
ASKERLİK YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?
 

 

SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

 
Er adayları askerlik yerleri bilgisini e-Devlet üzerinden öğrenebilecek. e-Devlet'e giriş yapacak adaylar, bu sisteme erişim şifresini PTT'den kimlikleri karşılığında alabilecekler.
 
T.C kimlik numarası ve PTT'den alacakları şifre ile sisteme giriş yapacak olan asker adayları, sol üst köşede yer alan e-hizmetler bölümüne tıkladıktan sonra kendilerini kapsayan hizmeti seçmeli. “Hizmet Adı” kutucuğuna kısa dönem askerler “Yedek Subay Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama”, uzun dönem askerler ise “Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama” ifadesini yazdıktan sonra, karşılarına çıkacak olan linke tıklayacak.
 
'Yedek Subay Sınıflandırma Sonucu' ya da 'Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama' butonuna tıklayacak olan er adayları, askerlik yerlerini bilgisini edinebilecek. Bu adımların ardından ise sırasıyla, Sevk Bilgilendirmesi, Sevk Kişisel Bilgiler, Sevk Başvuru Bilgilendirme ve Sevk Belgesi bilgisi alınabilecek.
 
Sevk belgesinde, asker adayının birliğine teslim olacağı günler ve yol izinleri bilgisi yer alacak. Belgeler, kısa bir süre içerisinde bu sistem üzerinden alınabilecek.
 

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