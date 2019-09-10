MSB: ABD askeri heyeti, Genelkurmay Başkanlığı Karargâhındaki temaslarını tamamladı
ABD Avrupa Kuvvetler Komutan Yardımcısı Twitty ve ABD Merkez Kuvvetler Komutan Yardımcısı Bergeson'un, Genelkurmay'daki temasları tamamlandı.
MSB'den yapılan açıklamada "ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korg. Stephen M.Twitty ve ABD Merkez Kuvvetler Komutan Yardımcısı Korg. Thomas W.Bergeson başkanlığındaki ABD askerî heyeti, Genelkurmay Başkanlığı Karargâhındaki temaslarını tamamladı. Görüşmelere yarın Akçakale'deki Birleşik Müşterek Harekat Merkezi'nde devam edilecek." denildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.