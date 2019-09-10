MSB'den yapılan açıklamada "ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korg. Stephen M.Twitty ve ABD Merkez Kuvvetler Komutan Yardımcısı Korg. Thomas W.Bergeson başkanlığındaki ABD askerî heyeti, Genelkurmay Başkanlığı Karargâhındaki temaslarını tamamladı. Görüşmelere yarın Akçakale'deki Birleşik Müşterek Harekat Merkezi'nde devam edilecek." denildi.