MSB: ABD uçağına yakıt ikmali ve eskort görevi icra edildi

29 Ağustos 2020 Cumartesi 11:44 - Güncelleme: 29 Ağustos 2020 Cumartesi 11:53

MSB:"2 F-16 ve 2 KC-135R uçağımız ile ABD’ye ait B-52 uçağına destek verilmiş, ABD uçağına yakıt ikmali yapılarak F-16 uçaklarımız tarafından Ege Denizi üzerindeki uluslararası hava sahasının derinliklerine kadar eskort görevi icra edilmiştir."