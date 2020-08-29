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MSB: ABD uçağına yakıt ikmali ve eskort görevi icra edildi

MSB:'2 F-16 ve 2 KC-135R uçağımız ile ABD'ye ait B-52 uçağına destek verilmiş, ABD uçağına yakıt ikmali yapılarak F-16 uçaklarımız tarafından Ege Denizi üzerindeki uluslararası hava sahasının derinliklerine kadar eskort görevi icra edilmiştir.'

29 Ağustos 2020 Cumartesi 11:44 - Güncelleme: 29 Ağustos 2020 Cumartesi 11:53
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MSB:"2 F-16 ve 2 KC-135R uçağımız ile ABD’ye ait B-52 uçağına destek verilmiş, ABD uçağına yakıt ikmali yapılarak F-16 uçaklarımız tarafından Ege Denizi üzerindeki uluslararası hava sahasının derinliklerine kadar eskort görevi icra edilmiştir."

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