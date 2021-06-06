MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit oldu

DHA 06 Haziran 2021 Pazar 20:47 - Güncelleme: 06 Haziran 2021 Pazar 20:47

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Pençe Yıldırım Harekâtı kapsamında, Irak Kuzeyinde, 06 Haziran 2021 tarihinde bir kahraman silah arkadaşımız mayın/EYP'ye (El Yapımı Patlayıcı) basarak yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." denildi.

BAKAN AKAR'DAN, BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit asker için başsağlığı mesajı yayımladı. Akar mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız, 06 Haziran 2021 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." dedi.