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MSB acı haberi duyurdu: 1 askerimiz şehit oldu

Irak'ın kuzeyindeki Pençe Harekat bölgesinde yaşanan patlamada yaralanan bir asker şehit oldu.

AA28 Eylül 2020 Pazartesi 20:39 - Güncelleme: 28 Eylül 2020 Pazartesi 20:54
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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Irak'ın kuzeyi Pençe Hareket alanında, teröristler tarafından tuzaklanmış bir mühimmatın patlaması sonucunda, bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

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