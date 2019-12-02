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MSB acı haberi duyurdu: 2 askerimiz şehit, 1 askerimiz yaralı

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı ile Pençe-3 harekatı bölgesinde toplam 2 askerin şehit olduğunu, bir askerin de yaralandığını açıkladı.

  • AA
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Barış Pınarı Harekatı Bölgesinde bir şehit, Irak kuzeyinde devam eden Pençe-3 harekatında ise 1 şehit, 1 yaralı olmak üzere toplam 2 askerin şehit olduğu bir askerin ise yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tedavisine devam edildiği öğrenildi. Barış Pınarı Harekatı bölgesine ilişkin bakanlıktan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekat Bölgesinde, 02 Aralık 2019 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarınca havan ile yapılan taciz atışı sonucunda bir kahraman silah arkadaşımız ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Meşru müdafaa hakkı çerçevesinde gerekli karşılık verilmiş, tespit edilen hedefler etkisiz hale getirilmiştir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.
 
’1 ASKER ŞEHİT, 1 ASKER YARALI’
 
Öte yandan, Irak kuzeyinde devam eden Pençe-3 harekatına ilişkin yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:
 
"Irak kuzeyinde devam eden Pençe-3 harek?tında, 02 Aralık 2019 tarihinde PKK’lı bölücü teröristlerle çıkan çatışmada bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilmiştir. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz."
 
HATAY’A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ
 
SURİYE’nin Tel Abyad kentinde PYD’li teröristlerin havanlı saldırısında şehit olan Uzman Çavuş Harun Çınar’ın (22) Hatay’daki baba evine acı haber ulaştı.
 
Barış Pınarı Harekat Bölgesinde Tel Abyad kentinde PYD’li teröristlerin havanlı saldırısında şehit olan Uzman Çavuş Harun Çınar’ın Antakya ilçesi Açık Dere Mahallesi’ndeki baba ocağına acı haber askeri heyet tarafından ulaştırıldı. Hikmet ve anne Emine Çınar çifti çocuklarının şehadet haberi ile büyük üzüntü yaşadı. Rahatsızlanan Çınar çiftine hazırda bekletilen sağlık ekibi müdahale etti.
 
Bekar olduğu öğrenilen şehit Çınar’ın, baba evi ve sokağına Türk bayrakları asıldı. Acı haberi alan yakınları da Çınar ailesine taziyeye geldi. Şehit Uzman Çavuş Harun Çınar’ın ne zaman defnedileceği konusunda henüz açıklama yapılmadı.

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