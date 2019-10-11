MSB acı haberi duyurdu: 2 askerimiz şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı Harekât bölgesindeki üs bölgesine PKK/YPG'li teröristlerce yapılan havan saldırısında 2 askerin şehit olduğunu açıkladı
Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı Harekât bölgesindeki üs bölgesine PKK/YPG'li teröristlerce yapılan havan saldırısında 2 askerin şehit olduğunu açıkladı
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