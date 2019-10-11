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MSB acı haberi duyurdu: 2 askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı Harekât bölgesindeki üs bölgesine PKK/YPG'li teröristlerce yapılan havan saldırısında 2 askerin şehit olduğunu açıkladı

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Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı Harekât bölgesindeki üs bölgesine PKK/YPG'li teröristlerce yapılan havan saldırısında 2 askerin şehit olduğunu açıkladı

YPG/PKK´lı teröristler yine Türk gazetecileri hedef aldı

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