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MSB acı haberi verdi: 1 askerimiz şehit

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde, teröristlerle çıkan çatışmada bir askerin şehit olduğunu bildirdi.

12 Temmuz 2020 Pazar 22:33 - Güncelleme: 12 Temmuz 2020 Pazar 22:34
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MSB'den yapılan açıklamada, "Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde, 12 Temmuz 2020 tarihinde teröristlerle çıkan çatışmada bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmış ve derhal hastaneye kaldırılmış yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bahse konu çatışmada bölücü terör örgütü mensubu 3 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

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