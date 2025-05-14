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MSB acı haberi duyurdu: 1 askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde görev yapan Piyade Uzman Çavuş Mesut Karadağ'ın yıldırım düşmesi sonucu şehit olduğunu açıkladı.

IHA14 Mayıs 2025 Çarşamba 09:59 - Güncelleme:
MSB acı haberi duyurdu: 1 askerimiz şehit oldu
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Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde görev yapan Piyade Uzman Çavuş Mesut Karadağ, yıldırım düşmesi sonucu şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde görev yapan kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Mesut Karadağ, 14 Mayıs 2025 tarihinde yıldırım düşmesi sonucu şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

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