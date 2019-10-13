MSB açıkladı! Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 525 oldu
Milli Savunma Bakanlığı: 'Barış Pınarı Harekatı kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 525 oldu'
Milli Savunma Bakanlığı: "Barış Pınarı Harekatı kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 525 oldu"
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