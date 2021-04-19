19 Nisan 2021 Pazartesi 16:03 - Güncelleme: 19 Nisan 2021 Pazartesi 16:24

MSB: Türkiye ve Yunanistan Milli Savunma Bakanlıkları, Güven Artırıcı Önlemlere ilişkin dördüncü tur toplantıları gerçekleştirme konusunda mutabakata varmıştır. Planlanan toplantının tarihi ve diğer ayrıntıları yakın zamanda belirlenecektir.