MSB açıkladı! Türkiye ve Yunanistan'dan mutabakat kararı
MSB: Türkiye ve Yunanistan Milli Savunma Bakanlıkları, Güven Artırıcı Önlemlere ilişkin dördüncü tur toplantıları gerçekleştirme konusunda mutabakata varmıştır. Planlanan toplantının tarihi ve diğer ayrıntıları yakın zamanda belirlenecektir.
19 Nisan 2021 Pazartesi 16:03 - Güncelleme: 19 Nisan 2021 Pazartesi 16:24
MSB: Türkiye ve Yunanistan Milli Savunma Bakanlıkları, Güven Artırıcı Önlemlere ilişkin dördüncü tur toplantıları gerçekleştirme konusunda mutabakata varmıştır. Planlanan toplantının tarihi ve diğer ayrıntıları yakın zamanda belirlenecektir.