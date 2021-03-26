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MSB açıkladı: Yunanistan'a davetimizi yineledik

MSB, 'Güven artırıcı önlemler toplantılarının dördüncüsünün Ankara'da yapılmasına yönelik Yunan muhataplarımıza davetimiz yinelenmiştir.' açıklamasında bulundu.

AA26 Mart 2021 Cuma 13:02 - Güncelleme: 26 Mart 2021 Cuma 13:12
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MSB: 1 Mart'tan bu yana yurt içinde ve sınır ötesinde terör örgütlerine karşı devam eden operasyonlarda 231 terörist etkisiz hale getirildi.

MSB: Suriye harekat alanlarında mart ayında DEAŞ'lılar dahil 183 terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi.

MSB: 15 Temmuz 2016'dan bu yana 21 bin 494 personel ihraç edildi, 3 bin 173 personel hakkında ise idari süreç devam etmektedir.

MSB: Güven artırıcı önlemler toplantılarının dördüncüsünün Ankara'da yapılmasına yönelik Yunan muhataplarımıza davetimiz yinelenmiştir.

MSB: (Harp Okulları yönetmelik değişikliği) Yeni düzenleme, yürürlükten kaldırılana göre daha geniş kapsamlı, güncel mevzuata uygun ve daha somut.

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