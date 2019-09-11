ABD askeri heyeti Birleşik Müşterek Harekat Merkezi'ni ziyaret etti

MSB: Amerikan askeri heyeti Birleşik Müşterek Harekat Merkezi'ni ziyaret etti
Milli Savunma Bakanlığı, 'Suriye'nin kuzeyinde, Fırat'ın doğusunda tesisi planlanan Güvenli Bölge'ye yönelik çalışmalar için Türkiye'de bulunan ABD askeri heyeti, Şanlıurfa Akçakale'deki Birleşik Müşterek Harekat Merkezi'ni ziyaret etti' denildi.
- AA
Güvenli Bölge'ye yönelik çalışmalar için Türkiye'de bulunan ABD'li heyetin, Şanlıurfa'daki Birleşik Müşterek Harekat Merkezi'ni ziyaret ettiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Suriye'nin kuzeyinde, Fırat'ın doğusunda tesisi planlanan Güvenli Bölge'ye yönelik çalışmalar devam ediyor.
Çalışmalar kapsamında Türkiye'de bulunan ABD askeri heyeti, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki Birleşik Müşterek Harekat Merkezi'ne ziyarette bulundu.
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