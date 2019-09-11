ABD askeri heyeti Birleşik Müşterek Harekat Merkezi'ni ziyaret etti

MSB: Amerikan askeri heyeti Birleşik Müşterek Harekat Merkezi'ni ziyaret etti Milli Savunma Bakanlığı, 'Suriye'nin kuzeyinde, Fırat'ın doğusunda tesisi planlanan Güvenli Bölge'ye yönelik çalışmalar için Türkiye'de bulunan ABD askeri heyeti, Şanlıurfa Akçakale'deki Birleşik Müşterek Harekat Merkezi'ni ziyaret etti' denildi.