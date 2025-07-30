İSTANBUL 29°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Temmuz 2025 Çarşamba / 5 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,5839
  • EURO
    46,6586
  • ALTIN
    4302.87
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Askeri araç kazasında yaralanan Uzman Çavuş Çakır şehit oldu
Güncel

Askeri araç kazasında yaralanan Uzman Çavuş Çakır şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Edirne'de askeri araç kazasında yaralanan Uzman Çavuş Servet Ökkeş Çakır'ın şehit olduğunu açıkladı. Şehit Çakır'ın Osmaniye nüfusuna kayıtlı olduğu açıklandı.

HABER MERKEZİ30 Temmuz 2025 Çarşamba 21:26 - Güncelleme:
Askeri araç kazasında yaralanan Uzman Çavuş Çakır şehit oldu
ABONE OL

Edirne Uzunköprü ilçesinde konuşlu 102'nci Topçu Alay Komutanlığı'nda, arızalı M44 1 obüsünün TAMAY aracı ile çekilmesi esnasında iki araç arasında kalan Topçu Uzman Çavuş Servet Ökkeş Çakır (25) ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılan Uzman Çavuş Çakır, yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.

OSMANİYE'YE ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Osmaniye nüfusuna kayıtlı olan şehidin acı haberi, Haraz Mahallesi'ndeki ailesine verildi. Şehidin evine Türk bayrakları asıldı. Şehit Topçu Uzman Çavuş Servet Ökkeş Çakır'ın babasını küçük yaşta annesinide 3 yıl önce kaybettiği 1 yıl öncede evlendiği öğrenildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Marmaris'te şok görüntüler: Eğlence mekanı çalışanları kadın turistleri darp etti: 5 gözaltı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.