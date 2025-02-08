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Asos bölgesine hava harekâtı! Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 9 oldu

Irak'ın kuzeyindeki Asos bölgesine 6 Şubat 2025 tarihinde düzenlenen hava harekatında 6 teröristin daha etkisiz hale getirildiği belirlendi. Böylece, bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 9'a yükseldi.

AA8 Şubat 2025 Cumartesi 14:52 - Güncelleme:
Asos bölgesine hava harekâtı! Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 9 oldu
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Milli Savunma Bakanlığı, 6 Şubat'ta Irak'ın kuzeyindeki Asos bölgesine düzenlenen hava harekatı sonucunda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 9'a yükseldiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından, "Terörü kaynağında yok etmeye azimliyiz, kararlıyız" notuyla yapılan paylaşımda, şu ifadeler yer aldı:

"Irak'ın kuzeyindeki Asos bölgesine 6 Şubat 2025 tarihinde düzenlenen hava harekatı sonucunda 6 PKK'lı teröristin daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildiği belirlendi. Böylece bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 9'a yükseldi. Operasyonlarımız, her türlü hava ve arazi şartlarında kesintisiz devam ediyor."

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