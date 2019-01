MSB astsubaylık sonuçları 2019 açıklandı. MSB Pertem TSK personel temin astsubay alımı başvuru sonuçları msb.gov.tr üzerinden erişime açıldı . 2019 MSB personel alımı sonuçları nasıl öğrenilecek? soruların yanıtları merak konusu oldu. MSB TSK personel temin, uzman, subay astsubay alımı başvuru sonuçları heyecanlı bekleyiş sona erdi. MSB'nin 22 Kasım tarihinde sona eren personel alımı sonuçları için beklenen açıklama geldi. Astsubay alımı için müracaatları toplayan Milli Savunma Bakanlığı, ön değerlendirmeleri tamamlayıp erişime açıldı. Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi internet sitesi personeltemin.msb.gov.tr üzerinden yoğunluk yaşanıyor. 2019 yılı MSB personel alımı sonuçları için geri sayım başladı. Bünyesine yapacağı astsubay alımı için süreci 22 Kasım tarihine kadar devam ettiren bakanlık, değerlendirmeleri sürdürüyor. İşte MSB personel alımı sonuçları ile ilgili merak edilenler...

MSB astsubay başvuru sonuçları ekranını erişime açtı. Milli Savunma Bakanlığı'nın ön başvuru sürecini 22 Kasım tarihinde tamamladığı astsubay alımı müracaat sonuçları açıklandı. 6 Şubat-28 Mart tarih aralığında mülakat sürecine başlayacak olan MSB, adayları KPSS puanlarına göre belirledi. Astsubay ön başvuru sonuçlarını erişime açan Milli Savunma Bakanlığı, adaylara önemli uyarılarda bulundu. Adayların, mülakatın yapılacağı Ankara MEBS Okuluna belgelerini eksiksiz getirmeleri gerektiğini duyuran MSB, adayların yanlarında uygun kıyafetleri de bulundurmaları gerektiğini belirtti.

MSB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI.



Başvuruları 22 Kasım tarihinde sona eren Milli Savunma Bakanlığı astsubay alımı ön başvuru sonuçları az önce açıklandı.





MÜLAKATLAR NE ZAMAN?



Milli Savunma Bakanlığı 2018 Yılı Muvazzaf Astsubay Temini Seçim Aşaması Faaliyetleri 06 Şubat 2019 - 28 Mart 2019 tarihlerinde yapılacaktır.



Seçim Aşaması Faaliyetlerine çağrılan adaylar, sorgulama sayfasında belirtilen tarihte saat 08.00'da MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Mamak/ANKARA adresinde hazır bulunacaklardır.



Genel Kültür Sınavına girecek olan adayların (Bando tercihi olanlar) sınavları 06 Şubat 2019 tarihinde yapılacaktır. Genel Kültür Sınavı sonuçları aynı gün akşam duyurulacak ve başarılı olan adaylara, 07 Şubat 2019 tarihinde seçim aşamalarına katılmak üzere çağrı yapılacaktır.



Deniz Piyade, Hava Piyade [Personel Kurtarma/Arama Kurtarma İhtisaslı Personel (AKİP)], Harita Teknisyeni ve Bando tercihi olan adaylar tercih ettikleri sınıfın özelliğine göre ayrıca Başvuru Kılavuzunda belirtilen ilave sınavlara da gireceklerdir. Belirtilen tarihlerde sınavlara gelmeyen adayların ilgili tercihleri geçersiz sayılacaktır.



Erkek adaylarda; başvuru şartlarını taşıyan tüm adaylar (başvuru sayısı kontenjanın 20 katının altında olduğundan), bayan adaylarda; sınıf bazında kontenjanların 20 katı kadar aday KPSS P3 ve KPSS P93 puanlarına göre sıralanarak sınavlara çağrılmıştır. Sınıf bazında bayan adayların sınav çağrısı için belirlenen baraj puanları tabloda belirtilmiştir.



MSB SINAVDA NELER SORULACAK?



Genel Kültür Sınavı: Bando, Pratisyen Tabip, Diş Hekimi, Eczacı, Uzman Tabip (Göğüs Hst., Anestezi, Acil Tıp vb.) için başvuruda bulunacak adaylar MEBS Okl.ve Eğt.Mrk.K.lığında, aşağıdaki konu başlıkları ve soru miktarlarından oluşan Genel Kültür Sınavına

tabi tutulacaktır.

Genel kültür sınavı her biri 2 puan değerinde çoktan seçmeli 50 sorudan oluşacak ve sınav 100 tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Yanlış cevapların doğru cevaplara etkisi olmayacaktır. Sınavdan 50 ve üzerinde puan alan aday başarılı kabul edilecektir.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesinde istihdam edilecek bando, pratisyen tabip, diş hekimi, eczacı ve uzman tabip branşları için subay ve astsubay alımı başvuruları 22 Kasım'da sona erdi. Başvuruların tamamlanmasıyla birlikte gözler, sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. 2018 yılı TSK Muvazzaf Subay ve Astsubay alımlarına ilişkin başvuru süreci geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda istihdam edilecek olan subay ve astsubayların belirlenmesi için yapılan alımlara başvuru yapan adaylar, sonuç açıklanma tarihine odaklandı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından Merkez ve Taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 523 sözleşmeli personel alımı başvuruları devam ediyor. Personel istihdamı kapsamında; Endüstri Mühendisi, Çevre Mühendisi, Elektronik Mühendisi, Fizik Mühendisi, Makine Mühendisi, Bilgisayar Mühendisi ve birkaç mühendislik branşında daha alım yapılacak.

Seçim Aşamaları;



Birinci Gün : Evrak Kontrol, Fiziki Değerlendirme, Kişilik Değerlendirme Testi,



Fiziki Yeterlilik Testi (Tüm Adaylar için)



Üç Boyutlu Görüş Testi (Harita Teknisyeni Sınıfı için)



İkinci Gün : Yüzme Sınavları (Deniz Piyade ve Hava Piyade (AKİP) tercihi olan adaylar için)

Üçüncü Gün : Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (Bando Sınıfı için)

Tüm adayların sınavlara gelirken Fiziki Yeterlilik Testi için spor kıyafeti (Eşofman, spor şortu, spor fanilası, spor ayakkabısı vb.) getirmeleri gerekmektedir.



Yüzme testi MSÜ Kara Harp Okulu Komutanlığı Bakanlıklar/ANKARA adresinde yapılacaktır. Adayların yüzme testi için yanlarında mayo, terlik, bone ve havlu getirmeleri gerekmektedir.



Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı Hava Kuvvetleri Bando ve Merasim Komutanlığı Kirazlıdere/ANKARA adresinde yapılacaktır.



Seçim aşaması faaliyetlerinin sonunda, başarılı olan adaylara mülakat sınav tarihleri ayrıca bildirilecektir. Adaylar kendilerine bildirilen tarih ve saatte MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Mamak/ANKARA adresinde mülakat sınavı için hazır bulunacaklardır.

11. Adaylar sınavlara gelirken Başvuru Kılavuzunda belirtilen belgeler ile birlikte e-devlet şifrelerini de beraberinde getireceklerdir. Başvuru kılavuzuna ulaşmak için tıklayınız.



Spor yapmasında sakınca bulunmadığına dair tek hekim raporu getirmeyen adaylar "Fiziki Yeterlilik Testi" ne alınmayacaklardır.



Adayların sınavlara gelirken belgelerinin aslı ile birlikte fotokopilerini de getirmeleri gerekmektedir. Ancak getirilen belgelerin asılları teslim edilmeyecek, adayın kendisinde kalacaktır.



Cep telefonu ile sınav merkezine giriş kabul edilmeyecektir.



Adayların başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıkları, getirecekleri belgeler üzerinden kontrol edilecektir. Adayların başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşıldığında veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edildiğinde, temin sürecinin hangi aşamasında olursa olsun adaylıkları sonlandırılacaktır.



Seçim aşaması faaliyetlerine gelmeden önce ilgili açıklamaları ve başvuru kılavuzunu tekrar okuyunuz ve çağrıldığınız tarihi mutlaka bir kez daha kontrol ediniz.

SINIFLAR BARAJ PUANI KPSS P93



BARAJ PUANI KPSS P3



İKMAL, MALİYE ve PERSONEL 68,99624 80,72653

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) bünyesine yapacağı toplam 523 mühendis alımı için başvurular tüm hızıyla devam ediyor. 19 Kasım'da başlayan başvuruların ne zaman biteceği, beklenti içinde olan ve henüz başvuru yapmayan vatandaşların merak ettiği konu oldu. Öte yandan, söz konusu personel alımı için başvuru şartlarının neler olduğu da araştırılıyor.

TARİH BELLİ OLDU MU?



MSB subay astsubay alımı başvuru sonuçları için henüz açıklanan bir tarih yok. Başvuru kılavuzunda sonuçlar için de net bir tarih verilmedi. Konuya dair bir gelişme olduğu taktirde haberimizden takip edebilirsiniz.



SINAV SORULARI HAKKINDA



Genel Kültür Sınavı: Bando, Pratisyen Tabip, Diş Hekimi, Eczacı, Uzman Tabip (Göğüs Hst., Anestezi, Acil Tıp vb.) için başvuruda bulunacak adaylar MEBS Okl.ve Eğt.Mrk.K.lığında, aşağıdaki konu başlıkları ve soru miktarlarından oluşan Genel Kültür Sınavına tabi tutulacaktır.



Genel kültür sınavı her biri 2 puan değerinde çoktan seçmeli 50 sorudan oluşacak ve sınav 100 tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Yanlış cevapların doğru cevaplara etkisi olmayacaktır. Sınavdan 50 ve üzerinde puan alan aday başarılı kabul edilecektir.

ADAYLARIN TABİ TUTULACAKLARI SEÇİM AŞAMALARI NELERDİR?



(1) Genel Kültür Sınavı [(Bando, Pratisyen Tabip, Diş Hekimi, Eczacı, Uzman Tabip (Göğüs Hst., Anestezi, Acil Tıp vb.) sınıfları için],



(2) Evrak Kontrol,



(3) Fiziki Değerlendirme,



(4) Kişilik Değerlendirme Testi,



(5) Fiziki Yeterlilik Testi (Spor),



(6) Mülakat Sınavı,



(7) Yüzme Testleri (Deniz Piyade sınıfı için),



(8) Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (Bando Sınıfı İçin),



(9) Üç Boyutlu Görüş Testi (Harita Mühendisi Sınıfı için),



(10) Sağlık Kurulu Raporu İşlemleri,



(11) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması.

ADAYLARIN DİKKATİNE!!!



1. Başvuru, sınav ve sınav sonrası işlemlere ait kurallar bu kılavuzda açıklanmıştır.



2. Alım süresince her türlü duyuru https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden yapılacaktır.



3. Bu kılavuzda yer alan kurallar, kılavuzun yayın tarihinden sonra Milli Savunma Bakanlığı tarafından gerekli görüldüğünde değiştirilebilir.



4. İnternet sitesinden yapılan duyurular tebligat niteliği taşımakta olup, adayların adreslerine ayrıca tebligat yapılmayacaktır.



5. Yapılacak seçim aşamalarında başarılı olarak yerleştirme/sınıflandırması yapılan ve askeri eğitimlere tefrik edilen adayların askeri eğitim başlangıç tarihi itibariyle devam etmekte olan doktora, yüksek lisans, kurs, eğitim, sınav vb. faaliyet/işlemleri nedeniyle yapacakları erteleme ve geç katılma taleplerinin eğitimin devamlılığı açısından kabul edilmeme durumuna karşılık, eğitimlere tefrik edilecek adayların söz konusu işlem/faaliyetlerini askeri eğitim öncesinde düzenlemesi faydalı olacaktır.



6. Bu kılavuz, sadece içeriğinde belirtilen statü ve sınıflardaki personel temini faaliyetleri için geçerlidir.



1. MUVAZZAF ASTSUBAYLIK HAKKINDA BİLGİ



a. Bu başvuru kılavuzunun ilgili bölümlerinde; Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri nde muvazzaf astsubay olarak istihdam edilmek üzere kimlerin başvuru yapabilecekleri, başvuruların nasıl ve nereye yapılacağı, seçim aşamaları, değerlendirme esasları ile muvazzaf astsubaylığa ilişkin genel bilgiler yer almaktadır. Türk Silahlı Kuvvetlerinde ihtiyaç duyulan kontenjanlar doğrultusunda muvazzaf astsubay olarak yer almak istiyorsanız, bu kılavuzdaki bilgileri dikkatle okuyarak başvuruda bulunabilirsiniz.



b. Muvazzaf Astsubay, 926 sayılı TSK Personel Kanunu kapsamında, en az iki yıl süreli fakülte veya yüksekokulları bitiren ve kılavuzun müteakip bölümlerinde açıklanan şartları sağlayan erkek ve kadın istihdam edilen astsubaylardır.



c. Muvazzaf ast subay adaylarından, tüm seçim aşamalarını geçmelerini müteakip, başarı sıralaması esasına göre kontenjana girenler "Astsubay Temel Askerlik ve Astsubaylık Anlayışı Kazandırma (ASTTASAK) Eğitimi"ne tabi tutulacaktır. Eğitimi başarıyla tamamlayanlar, "Astsubay Çavuş" rütbesiyle istihdam edildikleri sınıfıyla ilgili kursa gönderileceklerdir. Söz konusu kursu başarı ile bitirenler yerleştirildikleri Kuvvet Komutanlığında uygun kadrolara atanarak göreve başlayacaklardır.



ç. Özlük, Sosyal, Mali Hakları ve Çeşitli Hükümler :



(1) Özlük Hakları:



(a) Rütbe Bekleme Süreleri:



926 sayılı TSK Personel Kanunu'nda muvazzaf astsubaylar için belirlenen rütbe bekleme süreleri, dış kaynaktan muvazzaf astsubaylığa alınanlar için de uygulanır.



(b) Atama ve Yer Değiştirme:



Dış kaynaktan muvazzaf astsubaylığa alınanların kıta, karargah ve kurumlara atanmalarında TSK Subay ve Astsubay Atama Yönetmeliği hükümleri uygulanır.



(c) Sağlık:



Dış kaynaktan muvazzaf astsubaylığa alınanların ve bunların bakmakla yükümlü oldukları kimselerin sağlık işlemlerinde TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği ve 211 sayılı TSK İç Hizmet Kanunu'nun muvazzaf astsubaylara ilişkin hükümleri uygulanır.



(ç) İzin İşlemleri:



(I) Temin edilen muvazzaf astsubay adayları "Astsubay Temel Askerlik ve Astsubaylık Anlayışı Kazandırma Eğitimi" süresince, TSK Sınıf Okulları Yönetmeliği hükümlerine tabidirler.



(II) Astsubay Temel Askerlik ve Astsubaylık Anlayışı Kazandırma Eğitimi dışında; muvazzaf astsubaylığa alınanların izin işlemleri, 926 sayılı TSK Personel Kanunu ve 211 sayılı TSK İç Hizmet Kanunu ve Yönetmeliği ile TSK İzin Yönetmeliği hükümlerine tabidir.



(d) Konuttan Faydalanma:



Kuvvet Komutanlığı tahsis yetkisindeki konutlardan MSY 319 -2 (B) TSK Konut Yönergesi esaslarına uygun şekilde emsali muvazzaf astsubaylar gibi istifade ederler.



(2) Mali Hakları:



(a) 926 sayılı TSK Personel Kanunu'nda emsali rütbe ve derecedeki muvazzaf astsubaylar hakkında uygulanan aylık, tazminat, yan ödeme ve diğer mali ve sosyal haklardan istifade ederler.



(b) Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) ile



İlişkileri:



(I) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile ilişkilendirilirler ve bu Kanunun muvazzaf astsubaylara tanıdığı bütün haklardan aynen faydalanırlar.



(II) 205 sayılı Ordu Yardımlaşma Kurumu Kanunu çerçevesinde OYAK Kurumunun daimi üyesidirler.



d. Diğer Hususlar:



(1) Yabancı uyruklu kişilerle evlenenlerden; bu evlilikleri, 926 sayılı TSK Personel Kanunu ve 12 Mart 1997 gün ve 22931 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikte belirtilen esaslar dahilinde Genelkurmay Başkanlığı tarafından uygun görülmeyenler ile çeşitli nedenlerle Türk vatandaşlığını kaybedenler veya Türk vatandaşlığından çıkartılanlar TSK'dan istifa etmiş sayılır.



(2) 211 sayılı TSK İç Hizmet Kanunu'nun 43'üncü maddesine göre; "Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları siyasi faaliyette bulunamaz. Bundan ötürü Silahlı Kuvvetler mensuplarının siyasi parti veya derneklere girmeleri, bunların siyasi faaliyetleri ile münasebette bulunmaları, her türlü siyasi gösteri, toplantı işlerine karışmaları ve bu maksatla nutuk ve beyanat vermeleri ve yazı yazmaları yasaktır." Ayrıca 6413 sayılı TSK Disiplin Kanunu'nun 20'nci maddesine göre; siyasi partilere girmek, ideolojik veya siyasi faaliyetlere karışmak, ideolojik veya siyasi amaçlarla disiplini bozucu tavır ve davranışlarda bulunmak Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezasını gerektiren disiplinsizliklerdir. Bu nedenle başvuruda bulunacak adaylardan, yerleştirildikleri Kuvvet Komutanlığına kesin kayıt öncesinde varsa siyasi parti ve/veya dernek üyeliklerini sonlandırmaları talep edilecek,



(3) MY 114- 1 C Silahlı Kuvvetler İstihbarata Karşı Koyma, Koruyucu Güvenlik ve İşbirliği Yönergesi 8'inci Bölüm 11'inci madde (ğ) bendinde; "TSK bünyesindeki personelden (subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş sivil memur ve işçi) çifte vatandaşlığa sahip olduğu tespit edilenlerin sıralı amirlerince vukuatlı nüfus kayıt örneği istenir. Söz konusu personel, yabancı ülke



uyruğundan çıkması ve sadece T.C. vatandaşlığını seçmesi konusunda yazılı olarak ikaz edilerek, konu ile ilgili adli ve idari işlemleri tamamlaması için kendisine bir süre tanınır. Personelin gerekli işlemleri başlatıp başlatmadığı takip edilerek sonucu ilgili Kuvvet İsth.Bşk.lığına bildirilir. Yapılan ikazlara rağmen çifte vatandaşlık durumunu devam ettirmekte ısrar eden personel hakkında gerekli yasal işlem başlatılır." düzenlemesi mevcuttur. Herhangi bir nedenle, yerleştirildikleri Kuvvet Komutanlığına kesin kayıt öncesinde sahip olduğu yabancı ülke uyruğundan çıkmayan ve sadece T.C. vatandaşlığını seçmeyen adaylar, haklarında yukarıda ifade edilen Yönerge hükmünün uygulanmasını kabul etmiş sayılacaktır.



2. BAŞVURU



a. Muvazzaf Astsubaylığa Kimler Başvura bilir?



Türk Silahlı Kuvvetlerinde muvazzaf astsubay olarak istihdam edilmek üzere, TABLO-1'de gösterilen kaynak okullarına göre mevcut kanun, yönetmelik ve yönerge esasları kapsamında personel alınacaktır. Bu başvuru kılavuzunda belirtilen genel ve özel şartları taşıyan kadın ve erkek adaylardan;



(1) 01 Ocak 2018 tarihi itibarı ile düzeltilmemiş nüfus kaydına göre;



(a) Ön lisans düzeyinde mezunlar için 25 yaşından büyük olmayanlar (01 Ocak 1993 ve daha sonraki doğumlular),



(b) Lisans düzeyinde mezunlar için 2 7 yaşından büyük olmayanlar (01 Ocak 1991 ve daha sonraki doğumlular),



(2) Yurt içinde en az iki yıl ve daha fazla süreli fakülte/yüksekokulların TABLO-1'de gösterilen kaynak okul programlarından mezun olanlar (yurt içi eş değer programlar dikkate alınmayacak, lisans mezunu adayların mezun olduğu program kaynak okul programı olarak kabul edilecek, lisans mezunu adayların mezun olduğu ön lisans programları kaynak okul programı olarak kabul edilmeyecektir.)



(3) Öğrenimlerini yurt dışında tamamlayanlardan, mezun oldukları programın TABLO-1'de gösterilen kaynak okul programları ile denkliği Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanmış (belge ile) olanlar,



(4) 2018 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSSP93 Ön Lisans veya, 2017 veya 2018 yılları KPSSP3 Lisans Puanı en az 60 olanlar, (her iki yılda da sınava katılmış olanların en yüksek puanı esas alınacak, lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93 puanı esas alınacak, lisans mezunlarının KPSSP93 puanları astsubay temininde geçerli olmayacak, 2016 yılı KPSS puanları kabul edilmeyecektir.)



(5) Bando sınıflarına müracaat edecek adaylar için KPSS şartı aranmayacak, bu adaylardan MSB.lığınca yapılacak/yaptırılacak genel kültür sınavından en az 50 puan alanlar değerlendirmeye alınacaktır. Bu maksatla Bando sınıflarına müracaat edecek adaylar, ikinci seçim aşamasından önce Genel Kültür Sınavına tabi tutulacak, bu sınavda başarılı olmaları durumunda ikinci seçim aşamasına katılmak üzere çağrı yapılacaktır.



(6) Kanuni sebeplerle (öğrenim, tecil vb.) henüz askerlik yükümlülüğünü yerine getirmemiş olanlar,



(7) Askerlik hizmeti devam etmekte olan yedek subay, kısa dönem erbaş ve erler,



(8) Askerlik hizmetinden terhis olanlar (Hakkında "yedek subay olamaz" kararı olanlar başvuramazlar.),



(9) Herhangi bir kurum veya kuruluşa karşı mecburi hizmet sorumluluğu olmayan ve kazandığı mesleki sıfatı nedeni ile ileride sınıf değişikliği isteminde bulunmayacağını taahhüt edenler, başvurabilecektir.



b . Adaylarda Aranacak Nitelikler Nelerdir?





(1) Genel Başvuru Şartları:



(a) Muvazzaf astsubay adayları için 926 sayılı TSK Personel Kanunu'nun 68'inci maddesi ile Dış Kaynaktan Muvazzaf Astsubay Temin Yönetmeliği'nin 6'ncı maddesinde düzenlenmiş olan nitelikleri taşımak. Bunlar:



(I) Türk vatandaşı olmak,



(II) Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zamanaşımına uğramış, yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa bile bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,



(III) Sivil ve askeri okullardan herhangi bir nedenle çıkarılmış olmamak,



(IV) Her ne sebeple olursa olsun Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarılmamış olmak,



(V) Yapılacak Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırmasında olumlu sonuç



almak,



(VI) Herhangi bir kadın/ erkek ile nikahsız olarak birlikte yaşamamak,



(VII) Daha önce çalıştığı kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik ve ahlaki nedenlerle çıkarılmamış olmak,



(VIII) Adli sicil müdürlüğü, ilgili Cumhuriyet savcılığı ve kayıtlı olduğu yerli askerlik şubelerinden temin edilecek belgelerde; bakaya veya yoklama kaçağı olarak aranmamak veya bu suçlardan soruşturma altında olmamak veya para cezasına çevrilse dahi bu suçlardan ceza almamak,



(IX) Yapılacak sınavlarda başarılı olmak,



(X) Hakkında yedek subay olamaz kararı bulunmamak.



(b) Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkan ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak.



(c) Mill i güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum veya gru plara ya da terör örgütlerine üyeliği, irtibatı veya iltisakı bulunmamak.



(ç) 926 sayılı TSK Personel Kanunu ile Dış Kaynaktan Muvazzaf Astsubay Temin Yönetmeliği'nin 6'ncı maddesindeki diğer şartlara sahip olmak.



(2) Sağlık ile İlgili Şartlar:



(a) Fiziki Yeterlilik Testi ve Mülakat Sınavlarında başarılı olan adaylar , 11 Kasım 2016 tarihli ve 29885 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği'nde" belirtilen, Sağlık Bakanlığınca belirlenmiş olan Engelli Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Sağlık Kuruluşlarına sevk edilecektir. Bu kapsamda adaylardan;



(I) Muharip Sınıf lar İçin; "EK-D Personel Adaylarının Hastalıklara Göre Değerlendirme Çizelgesi (1) No'lu Değerlendirme Sütununa Göre Muvazzaf Astsubay Olur",



(II) Yardımcı Sınıf lar İçin; "EK-D Personel Adaylarının Hastalıklara Göre Değerlendirme Çizelgesi (2) No'lu Değerlendirme Sütununa Göre Muvazzaf Astsubay Olur",



kararlı sağlık raporunu almak üzere sevk edilecek, ayrıca ilave olarak Deniz piyade sınıfı astsubay adaylardan "SAT/SAS/1'inci Sınıf Dalgıç Olur" ve Sağlık Sınıfı adaylardan "Denizaltıcı Olur" kararlı sağlık raporu talep edilecektir.



NOT: Deniz Piyade adayları, Temel Askerlik ve Astsubaylık Nosyonu Kazandırılması Eğitimi'nden sonra askeri eğitim kapsamında, SAT (Sualtı Taarruz), SAS (Sualtı Savunma) ve 1'inci Sınıf Dalgıç Özel İhtisas Kurslarından birisine gönderilecektir. Bu nedenle adayların çok iyi derecede yüzme biliyor olması gerekmektedir.



(b) U/H Teknisyeni sınıfı astsubay adayları sevk edilecekleri hastanelerden TSK,



J.Gn.K.lığı ve SGK.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği Madde 64 gereği uçuş ekibi adaylarının sahip olması gereken sağlık niteliklerini taşıdıklarına yönelik "Kategori-2 Hava Araçlarında Görevli Olarak Uçar" sağlık raporu alacaktır.



(c) Hava Piyade [Personel Kurtarma/Arama Kurtarma ihtisaslı Personel ( AKİP) Astsubayları] sınıfı adaylar "Kategori-2 Hava Araçlarında Görevli Olarak Uçar", "Paraşütle Atlar ve Komando Olur" ve "Kurbağaadam Olur" kararlı sağlık raporu alacaktır.



(ç) Sağlık raporu için başvuran adaylar; sevk edildikleri hastanede bulunan sağlık bilgi sonuçlarının sınav merkezince görülebileceğini kabul etmiş sayılırlar. İstenen raporu alamayan adaylar seçim aşamalarından elenmiş sayılacaktır. Bu kapsamda;



(I) En son adayın hastaneye sevk tarihinden itibaren sağlık raporu işlemleri en geç 45 gün sonunda tamamlanacak, bu tarihten sonra MSB Per.Tem.D.Bşk.lığına ulaşan sağlık raporlarına işlem yapılmayacak ve bu tarihe kadar raporu ulaşmayan, geç ulaşan, hatalı rapor düzenlenen adayların adaylıkları sonlandırılacaktır. Belirtilen aksaklıkların takibi ve problemin ilgili hastaneye başvurularak giderilmesi adayın kendi sorumluluğudur.



(II) Hastaneler tarafından düzenlenen "Ön Bildirim Belgesi/Raporu" ve "Sağlık Kurulu Kararı Bildirim Belgesi" kabul edilmeyecektir.



(III) Hastaneler tarafından geçerli sağlık kurulu raporlarının sevk belgesinde talep edilen şekilde düzenlenmemesinden, MSB Personel Temin Dairesi Başkanlığına zamanında gönderilmemesinden ve posta gecikmelerinden Milli Savunma Bakanlığı sorumlu değildir.



(3) Özel Şartlar:



(a) Adayların 11 Kasım 2016 tarihli ve 29885 sayılı "Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği'nde" belirtilen boy ve kilo sınırlarında olmaları gerekmektedir. (Adaylar için boy ve kilo oranlarını gösteren nomogram TABLO-2'dedir.)



(b) TABLO-3'de belirtilen branşlarda fiziki kabiliyet testi ile mülakatta başarılı olmak,



(c) Daha önce Türk Silahlı Kuvvetlerinde subay, astsubay, askeri öğrenci, uzman jandarma, uzman erbaş ve sözleşmeli er olarak görevliyken ilişiği kesilmemiş veya çıkarılmamış olmak,



(ç) Halihazırda subay, astsubay, askeri öğrenci, uzman erbaş veya sözleşmeli er eğitiminde olan adaylardan nasbedilmemiş, sözleşme yapmamış veya yemin etmemiş olmak,



(d) Bando sınıfına başvuracak adaylar için KPSS şartı aranmaksızın MSB'lığınca yapılacak Genel Kültür sınavı ile Hava Kuvvetleri Bando ve Merasim K.lığı Kirazlıdere/ANKARA'da icra edilecek Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgi Seviye Tespit Sınavında (TABLO-4) başarılı olmak,



(e) Harita Teknisyeni sınıfına başvuracak adaylar için yapılacak Üç Boyutlu Görüş Testinde başarılı olmak.



(f) Yedek subaylar için görevli bulunduğu birlik ve kurumlardaki üç sicil amirinden, örneği TABLO-5'de bulunan "Muvazzaf Astsubay Olur" nitelik belgesini almış olmak,



(g) Askerlik hizmetini 1111 sayılı Askerlik Kanunu/1076 sayılı Yedek Subay ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu kapsamında erbaş ve er olarak yapanlar için görevli bulunduğu birlik ve kurumlardaki üç sicil amirinden, örneği TABLO-6'de bulunan "Muvazzaf Astsubay Olur" nitelik belgesini almış olmak,



(h) Silahlı Kuvvetlerde sivil memur ve işçi olarak görev yaparken başvuran adaylar için üç sicil amirinden TABLO-7'da bulunan uygun onaylı nitelik belgesi almak,



(ı) Yedek subay olarak askerlik hizmetini yapanlar veya yapmakta olanların bu görevlerinde aldıkları sicilin, sicil tam notu % 85 veya daha üstünde olmak,



c. Başvuru Nasıl ve Ne Zaman Yapılır?



(1) Adaylar ön başvurularını 22 Kasım 2018 (saat 23.59'a kadar) tarihine kadar, https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak çevrimiçi (online) olarak yapacaklardır. Şahsen, posta ile, dilekçe ile veya diğer şekilde yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.



(2) Adaylar https://personeltemin.msb.gov.tr sitesine girdikten sonra e-devlet şifresi ile başvuru ekranını açacaktır. Ardından başvuru sihirbazı ile ilerleyerek tüm adımları tamamladıktan sonra Tercih Yap ekranına yönlendirilecek buradan ilgili Alımı tıklayarak tercih yapacaktır. Tercih işlemini tamamladıktan sonra "Tercihlerimi Göster" butonuna tıklayarak tercihlerini kontrol edecektir. Tercihlerim sayfasında yer alan tercihler adayın kayıtlı tercihleri olup ayrıca bir kaydetme işlemi yapmayacaktır. Adayların TC Kimlik Numaraları Aday Numarası olarak kullanılacaktır. Başvurunun tamamlanmasını müteakip bütün işlemlerde TC Kimlik Numarası kullanılacaktır.



(3) Adaylar bilgilerini ve tercihlerini son müracaat tarihin in bitimine kadar güncelleyebilecektir.



(4) Adaylar mutlaka en az bir Kuvvet Komutanlığını (üç kuvvet komutanlığını da tercih edebilir) tercih edecekler, birden fazla Kuvvet Komutanlığını tercih eden adayların, Kuvvet Komutanlığı tercihleri sırasız (önceliksiz) olacaktır. Kuvvet Komutanlığı tercihini yapan adaylar, mezun olduğu lisans programına göre tercih ettiği her Kuvvet K.lığı için, öncelikli (sıralama şeklinde) "en fazla yedi" sınıf tercihi yapabilecektir.



(5) Kaynak okul programına göre yediden az sınıfı tercih edebilen adaylar için tercih hakkı, tercih edebildiği sınıf sayısı kadar olacaktır.



(6) En fazla yedi sınıf tercihine ilave olarak istekli olan adaylara "Yaptığım tercihlerime göre sınıflandırılamamam durumunda idare tarafından, bu kılavuzda belirtilen kaynak okul programlarına ve kontenjanlara uygun olarak diğer sınıflara yapılacak sınıflandırmayı kabul ediyorum." beyanını içeren "İdare Tasarrufu" tercih hakkı verilecektir.



(7) Sınav aşamalarını müteakip sağlık raporu kriterleri Muharip veya Yardımcı sınıflar için farklı olacağından, tercihler yapılırken azami dikkatli davranılması adayın lehine olacaktır. (Örneğin sadece yardımcı sınıflar için astsubay olur kararlı raporu olan adayların muharip sınıflar için yapmış oldukları tercihler dikkate alınmayacaktır) Başvuru aşamasında yapılan tercihler daha sonra değiştirilemeyecek, tercih değiştirme ve/veya güncelleme talepleri dikkate alınmayacaktır.



(8) Başvurusu kabul edilen adaylara ANKARA'da uygulanacak sınav tarihleri https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır. Adaylara posta ile tebligat yapılmayacaktır.



(9) Asıl başvurular; başvurusu kabul edilen adayların Evrak Kontrol aşamasına gelmeleri ile yapılmış sayılacaktır.



(10) 2017 ve 2018 yılı KPSS'den sadece 2018 yılı KPSS'ye katılmış olanların KPSSP93 puanları başvuru aşamasında görüntülenemeyeceğinden, adayların başvuru işlemleri KPSSP93 puanı olmaksızın yapılacak, ön başvuruyu müteakip 2018 yılı KPSSP93 puanları MSB tarafından temin edilecek, 2016 yılı ve öncesi KPSSP93 puanları dikkate alınmayacaktır.



(11) 2017 ve 2018 yılı KPSS P3'den her ikisine de katılmış olanların en yüksek olan puanı değerlendirmeye alınacaktır.



ç. Başvurunuz Hangi Durumlarda Geçersiz Sayılır?



(1) Yanlış beyanda bulunanlar ile yukarıda sahip olunması gereken nitelikleri taşımadığı tespit edilenlerin (başarılı olup kursa katılsalar dahi) işlemleri durdurulacak ve iptal edilecektir.



(2) Başvuru şartlarında belirtilen koşulların tamamına uygun olmayan adayların başvurusu kabul edilmeyecek, tespit edilemeyen hususlar evrak kontrol aşamasında kontrol edilecektir.



(3) Başvuru Ekranında doldurulması gereken bütün bölümleri tam ve doğru olarak doldurmayanların ön başvurusu kabul edilmeyecektir.



d. Halen Silah Altındaki Adaylar İçin Birlik Komutanlıkları Tarafından Yapılacak İşlemler Nelerdir? (Halen askerlik yapanlar, devlet memurları için)



(1) Başvurusu kabul edilen halen silahaltındaki adayların askerlik hizmetine başlamadan önce bakaya veya yoklama kaçağı olarak aranıp aranmadığı veya adli para cezasına çevrilse dahi bu suçlardan ceza alıp almadığı, kısa dönem erbaş olarak askerlik hizmetini yapan aday hakkında "yedek subay olamaz" kararının bulunup bulunmadığı adayın sevk evrakından kontrol edilecek ve



nitelik belgesinin (TABLO-5, TABLO-6 ve TABLO-7) ilgili bölümüne yazılacaktır.



(2) TSK'da istihdam edilenler ile yedek subay olarak askerlik hizmetini yapanların bu



görevlerinde aldıkları sicilin, sicil tam notunun % 85 veya daha üstünde olup olmadığı kontrol edilecek ve nitelik belgesinin ilgili bölümüne yazılacaktır.



(3) Nitelik belgeleri kapalı ve mühürlü zarf içerisinde adaylara teslim edilecek, adaylar evrak kontrol aşamasına gelirken bu belgeyi mutlaka getireceklerdir. Sınav tarihleri dağıtım iznine rastlayan adayların nitelik belgesi acemi eğitimi gördükleri Birlik Komutanlığınca düzenlenecektir.



(4) Askerlik hizmeti devam eden adaylara nüfus cüzdanları verilecek, adayların nüfus cüzdanı ve askeri kimlik belgeleri ile seçim aşaması sınavlarına katılmaları sağlanacaktır.



NOT: Birlik K.lıklarınca; hakkında "astsubay olmaya layıktır" nitelik belgesi düzenlenmeyenler ve/veya sicil ortalaması "sicil tam notunun % 85'in altında olanlara", başvuru şartlarını taşımadıkları tebliğ edilecek ve bu adaylar sınavlara gönderilmeyecektir.



3. ADAYLARIN TABİ TUTULACAKLARI SEÇİM AŞAMALARI NELERDİR?



a. Seçim Aşaması Faaliyetleri Nelerdir?



(1) Genel Kültür Sınavı (Bando sınıfı için),



(2) Evrak Kontrol,



(3) Fiziki Değerlendirme,



(4) Kişilik Değerlendirme Testi,



(5) Fiziki Yeterlilik Testi (Spor),



(6) Mülakat Sınavı,



(7) Yüzme Testleri [Deniz Piyade ve Hava Piyade (Personel Kurtarma/Arama Kurtarma ihtisaslı Personel AKİP Astsubayları) sınıfları için],



(8) Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (Bando Sınıfı İçin),



(9) Üç Boyutlu Görüş Testi (Harita Teknisyeni sınıfı için),



(10) Sağlık Kurulu Raporu İşlemleri,



(11) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması



b. Seçim Aşaması Faaliyetlerine Kimler Çağrılacaktır?



(1) Seçim aşamalarına çağrı yapılacak adayların azami yüzde 20'si KPSSP3 lisans puanına, yüzde 80'i KPSSP93 ön lisans puanına göre çağrılacaktır.



(2) Adayların KPSS puanlarına göre sınavlara çağrılması Birinci Seçim Aşamasıdır. Başvuru yapan adaylar görev yapmak istedikleri kuvvet komutanlıklarını (aday üç kuvvet komutanlığını da öncelik sırası olmaksızın tercih edebilir) tercih edeceklerdir. Daha sonra tercih ettiği kuvvet komutanlığının sınıflarından istediklerini tercih sırası belirterek "en fazla yedi" tercih yapabileceklerdir.



(3) Ön inceleme sonucunda başvurusu kabul edilen adaylar arasından ikinci seçim aşaması faaliyetlerine çağrılacaklar; aday tercihleri, ilgili KPSS puanları, kontenjanlar ve ihtiyaç duyulan aday sayısı dikkate alınarak belirlenecektir. Toplam kontenjanın en fazla 20 katı aday sınavlara çağrılacaktır. En düşük puanlı adayın puanı "Baraj Puanı" olacaktır. Son sırada bulunan aday ile aynı puana sahip diğer adaylara da çağrı yapılacaktır. Başvurusu kabul edilenlerin, seçim aşamaları faaliyetlerinin icra edileceği tarihler ile isim listeleri https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinde yayımlanacaktır. Seçim aşamalarında ulaşım ve kalacak yer ihtiyacının karşılanması sorumluluğu adayların kendisine aittir.



(4) Bando sınıfına başvuran adaylardan bu tercihleri için KPSS puan şartı aranmayacaktır. Genel Kültür sınavından başarılı oldukları takdirde seçim aşaması faaliyetlerine devam edeceklerdir. Başarısız olan adayların adaylığı bu tercihleri için sonlandırılacaktır. Yeterli KPSS puanı olanların adaylıkları diğer tercihleri için devam edecektir.



NOT: Çağrıldığı halde herhangi bir nedenle seçim aşaması faaliyetlerine katılmayan adaylara ek hak tanınmayacaktır.



c. Seçim Aşaması Faaliyetleri Nerede İcra Edilecektir?



Başvuruları kabul edilen adayların, seçim aşaması faaliyetleri ANKARA'da icra edilecektir.



ç . Seçim Aşaması Faaliyetleri ile İlgili Açıklamalar



(1) Adaylar ilan edilen tarih ve saatte, sınav merkezinde hazır bulunacaklardır. Herhangi bir nedenle seçim aşaması faaliyetlerine katılmayan adaylara ek hak tanınmayacaktır.



(2) Başvurusu kabul edilen adayların seçim faaliyetleri (Genel Kültür Sınavı, Evrak Kontrol, Fiziki Değerlendirme, Kişilik Değerlendirme Testi, FYT ve Mülakat Sınavı) duyurulacak tarihler arasında MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında (Mamak/ANKARA), Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (Bando Sınıfı İçin) Hava Kuvvetleri Bando ve Merasim K.lığında (Kirazlıdere/ANKARA), Üç Boyutlu Görüş Testi (Harita Teknisyeni Sınıfı için) bilahare belirlenecek bir merkezde (ANKARA), Yüzme Testleri ise [Deniz Piyade ve Hava Piyade (Personel Kurtarma/Arama Kurtarma ihtisaslı Personel AKİP Astsubayları) sınıfları için] Kara Harp Okulu Komutanlığında (ANKARA) icra edilecektir. MSB tarafından ihtiyaç duyulması halinde seçim aşamalarına ilişkin faaliyet takviminde değişiklik yapılabilecektir. Değişiklik olması durumunda https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden duyurulacaktır.



(3) Kişilik Değerlendirme Testi hariç olmak üzere, adaylar sıradaki seçim aşamasında başarılı olmak veya kabul edilmek şartıyla bir sonraki seçim aşamasına katılabilir. Sıradaki seçim aşamasında başarılı olamayan veya kabul edilmeyen adaylar bir sonraki seçim aşamasına katılamaz ve adaylığı sonlandırılır. Herhangi bir seçim aşamasının nihai kararı/sonucunda başarılı olamayan veya kabul edilmeyen adaya ilave hak verilmez.



d. Seçim aşamasında adayların tabi olacakları aşamalar ve sınavlar:



(1) Genel Kültür Sınavı : Bando sınıfı için başvuruda bulunacak adaylar MEBS Okl.ve Eğt.Mrk.K.lığında, aşağıda tabloda belirtilen konu başlıkları ve soru miktarlarından oluşan Genel Kültür Sınavına tabi tutulacaktır:

S.No Konu ve Mehazlar Soru Miktarı 1 Türkçe (Dil Bilgisi, Noktalama İşaretleri, Anlatım Bozukluğu, Anlatım Bütünlüğü) (Dr. Ali YAKICI, Dr. Mustafa YÜCEL, Dr. Mehmet DOĞAN, Dr. V. Savaş YELOK- Üniversiteler için Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri) 20 2 İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük (Ali İhsan Gencer, Sebahattin Özel), (Prof.Dr. Hamza EROĞLU), (Prof.Dr. Refik TURAN, Prof.Dr. Mustafa SAFRAN) 20 3 T.C. Anayasası (Tümü) 5 4 Türkiye Coğrafyası (Prof.Dr. Reşat İZBIRAKAN, MEB 10-11-12'nci Sınıf Coğrafya Kitabı) 5 Toplam 50

Genel kültür sınavı çoktan seçmeli 50 sorudan oluşmaktadır. Her soru 2 puan olup, yanlış cevap doğru cevabı götürmeyecektir. Sınav 100 tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Sınavdan en az 50 puan ve üzerinde puan alan aday başarılı kabul edilecektir.



(2) Evrak Kontrol Faaliyeti (MEBS Okl.ve Eğt.Mrk.K.lığı) :



Her aday için bir gün şeklinde yapılacaktır. Adayların Evrak Kontrol aşaması için getirecekleri belgeler, Evrak Kontrol Komisyonunca teslim alınacak ve başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıkları ilgili mevzuat ve bu kılavuz esaslarına göre kontrol edilecektir. Kontrol sonucunda eksik belgesi olan ve başvuru şartlarını taşımayan adaylar sınavın müteakip aşamalarına alınmayacaktır.



(3) Fiziki Değerlendirme (MEBS Okl.ve Eğt.Mrk.K.lığı) :



Evrak Kontrol aşamasında kabul edilen adaylar aynı gün Fiziki Değerlendirmeye tabi tutulacak, adayların TABLO-2'de yer alan boy ve kilo sınırları içerisinde olup olmadıkları ölçülecektir. Ölçümler mutlaka ayakkabısız yapılacaktır. Tabloda yer alan boy uzunluğu ile boy uzunluğuna uygun vücut ağırlığına sahip olmayan adaylar kabul edilmeyecektir. Bu aşamada kabul edilmeyen adayın sınav merkezinden ayrılmadan ve aynı gün içerisinde olmak şartıyla itirazı kabul edilecektir. İtiraz durumunda, farklı ölçüm cihazları ile tekrar yapılacak ölçüm ve değerlendirme sonucuna ikinci bir itiraz hakkı yoktur.



(4) Kişilik Değerlendirme Testi (MEBS Okl.ve Eğt.Mrk.K.lığı) :



Evrak Kontrol ve fiziki değerlendirme aşamasında kabul edilen adaylara uygulanacaktır. Kişilik değerlendirme testi, nota tahvil edilmeyecek olup mülakatta kanaat oluşturma maksatlıdır.



(5) Fiziki Yeterlilik Testi (FYT): (MEBS Okl.ve Eğt.Mrk.K.lığı/Kara Harp Okulu K.lığı)



(a) Evrak Kontrol ve fiziki değerlendirme aşamalarından geçen ve Kara, Deniz, Hava Kuvvetlerini tercih eden adaylar mekik, şınav ve 1500m koşu branşlarında değerlendirilecektir. Deniz Piyade adayları ve Hava Piyade (Personel Kurtarma/Arama Kurtarma ihtisaslı Personel AKİP Astsubayı) adayları ilave olarak barfiks ve yüzme (150 m. su üstü yüzmesi (Deniz Piyade adayları, Hava Piyade (Personel Kurtarma/Arama Kurtarma ihtisaslı Personel AKİP) adayları) ve su altı yüzmesi (Deniz Piyade adayları için) testlerine alınacaklardır. Hava Piyade (Personel



Kurtarma/Arama Kurtarma ihtisaslı Personel AKİP) adayları ilave olarak mekik, şınav, barfiks branşlarında değerlendirilecek olup yeterlilik oranları Deniz Piyade adaylarından farklı uygulanacaktır. Yapılacak değerlendirmeye esas FYT standartları TABLO-3'dedir. Deniz Piyade ve Hava Piyade (Personel Kurtarma/Arama Kurtarma ihtisaslı Personel AKİP) başvurusu bulunan adaylar FYT ve mülakat sınavlarında başarılı olmaları durumunda Kara Harp Okulu Komutanlığında ilave yüzme testlerine tabi tutulacaktır. İlave yapılacak yüzme testlerine ilişkin puan tablosu TABLO-3'dedir. Değerlendirme ve itirazlar aşağıdaki esaslara göre yapılacaktır.



(b) Adaylar her branştan en az bir puan almak (Deniz Piyade adayları her branştan en az 20 puan almak) zorundadır, puan limitleri TABLO-3'de olduğu gibidir. Hava Piyade (Personel Kurtarma/Arama Kurtarma ihtisaslı Personel AKİP) adaylarına tüm branşlar için minimum geçer not TABLO-3'de belirtildiği şekilde uygulanacak olup herhangi bir bölümden asgari kriteri sağlayamayan aday başarısız sayılacaktır. Bir branştan istenen puanı alamayan aday bir sonraki branşa giremeyecek; istediği takdirde başarısız olduğu branş veya branşlardan itiraz sınavına girebilecektir. İtiraz sınavından da yeterli puanı alamaz ise adayın işlemleri sonlandırılacaktır. FYT sonuçları adaylara sözlü olarak bildirilecektir. Aday başarısız olduğu her branş için itiraz hakkına sahiptir. İtiraz etmek isteyenler, taleplerini aynı gün içerisinde, seçim aşamalarının icra edildiği bölgeyi terk etmeden sonuç tebliğ komisyonuna iletecektir. İtiraz eden aday ilgili branştan tekrar teste tabi tutulmak üzere ilgili istasyona gönderilecektir. İtiraz sonucu sözlü olarak bildirilecektir. Komisyonun değerlendirmesi nihai karar olup, ikinci bir itiraz hakkı söz konusu değildir.



(c) Fiziki Yeterlilik Testine katılabilmek için adayların tek hekimden (aile hekimi, kurum hekimi vb.) "adayın spor (şınav, mekik, koşu) yapmasında sakınca olmadığına dair rapor" almaları gerekmektedir. Adaylar bu rapor ile sınava katılacaktır. (Örneği TABLO-8'dedir.) Ayrıca FYT'ye katılacak adaylardan, "FYT'de belirtilen tüm spor ve fiziksel faaliyetleri yapmama engel herhangi bir sağlık problemim ve Kurul Üyelerine bildireceğim hastalığım ve rahatsızlığım bulunmamaktadır ve bu FYT sırasında ortaya çıkabilecek her türlü sağlık problemimde sorumluluk tarafıma aittir." ibaresi bulunan "Muvafakat Yazısı" (Örneği TABLO- 9'dadır) alınacaktır. Ayrıca testlerin yapılacağı günde sağlık durumu itibariyle testlere katılamayacak durumda olan (ameliyatlı, kırık, burkulma vb.) ve tek hekimden alınmış sağlık raporunu getirmeyen adaylar sınavlara kabul edilmeyecek ve haklarını kaybetmiş sayılacaktır.



( ç) Adayların FYT notu, sınava girdiği branşlardan elde edilen puanların toplamının sınava girdiği branş sayısına bölünmesiyle elde edilir



(d ) Adayların FYT için yanlarında spor malzemeleri (eşofman, spor şortu, spor ayakkabısı, spor çorabı, mayo, havlu, bone vs.) getirmeleri gerekmektedir.



(6) Mülakat Sınavı (MEBS Okl.ve Eğt.Mrk.K.lığı):



(a) Fiziki Yeterlilik Testinde başarılı olan adaylar mülakat (sözlü) sınavına



katılacaktır.



(b) Adayların test ve sınavlar ile tespit edilemeyen bireysel özelliklerini tanımak amacıyla, yüz yüze görüşme yöntemi kullanılarak gerçekleştirilen seçim aşamasıdır.



(c) Mülakat komisyonu tarafından, görüşme yoluyla adayın; gelişime açıklığı, genel kültürü, söylenenleri doğru anlama, konuşma ve ifade etme becerisi, düşünceleri arasındaki tutarlılığı, ikna gücü, çok yönlü düşünme yeteneği, kendine güveni, heyecan durumu, davranışlarındaki denge, mesleğe yönelik istekliliği, psikolojik yapısı, Türkçe'yi kusursuz konuşması, dilinde kekemelik, pelteklik ve tutukluk olmaması değerlendirilmektedir.



(ç) Mülakat Komisyonu, adayları birbirlerinden bağımsız olarak ve 100 tam puan üzerinden değerlendirecektir. Mülakat sınavında 70 ve üstü alan adaylar başarılı kabul edilecektir. Belirlenen baraj puanının altında puan alan adaylar müteakip sürece devam ettirilmeyecektir. Mülakat komisyonu kararları kesin olup, idari itiraz hakkı bulunmamaktadır.



(7) Yüzme Testleri [Deniz Piyade ve Hava Piyade (Personel Kurtarma/Arama Kurtarma ihtisaslı Personel AKİP Astsubayları) sınıfları için (Kara Harp Okulu Komutanlığı)]:



Deniz Piyade ve Hava Piyade ( Personel Kurtarma/Arama Kurtarma ihtisaslı Personel / AKİP Astsubayları) sınıflarına başvuruda bulunan adaylar FYT ve mülakat sınavında başarılı olmaları durumunda 150 m. su üstü yüzmesine, Deniz Piyade adayları ayrıca ilave olarak su altı yüzmesi testlerine tabi tutulacaktır. Bu nedenle başvuracak adayların çok iyi derecede yüzme biliyor olmaları gerekmektedir. Deniz Piyade başvurusu yapan adaylar, her bir branştan en az 20 puan almak zorundadır.



(8) Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı [Bando Sınıfı İçin (Hava Kuvvetleri Bando ve Merasim K.lığı (Kirazlıdere/ANKARA]:



(a) Bando sınıfına başvuran adaylar mülakat sınavında başarılı olmasını müteakip Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavına alınacaktır. Adayların çalgı icra performanslarını daha iyi göstermeleri maksadıyla Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı seçim aşamalarının sonrasında icra edilecektir. Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavına katılmaya hak kazanan adaylar piyano ve vurmalı çalgılar hariç kendi enstrümanlarını yanlarında getirecektir.



(b) Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı Komisyonu 100 puan üzerinden adayları değerlendirecek, 60 puan ve üstü alanlar başarılı kabul edilecektir. Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı Hava Kuvvetleri Bando ve Merasim K.lığında (Kirazlıdere/ANKARA) icra edilecektir. Müzik Yetenek Sınavına girmek istemeyen adaylardan bu durumu beyan eden feragatname dilekçesi alınacaktır.



(c) Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavına ilişkin uygulama kriterleri TABLO-4'dedir.



(9) Üç Boyutlu Görüş Testi (ANKARA)



Harita Teknisyeni Sınıfına başvuracak adaylar bilahare belirlenecek sınav merkezinde yapılacak Üç Boyutlu Görüş Testine katılacaklardır.



(10) Sağlık Muayenesi:



(a) Fiziki Yeterlilik Testi ve Mülakat Sınavlarında başarılı olan adaylar , 11 Kasım 2016 tarihli ve 29885 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği'nde" belirtilen, Sağlık Bakanlığınca belirlenmiş olan Engelli Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Sağlık Kuruluşlarından yaptıkları Kuvvet ve sınıf tercihlerine istinaden (Muharip Sınıf İçin Düzenlenen) "EK-D Personel Adaylarının Hastalıklara Göre Değerlendirme Çizelgesi (1) No'lu Değerlendirme Sütununa Göre Muvazzaf Astsubay Olur", (Yardımcı Sınıf İçin Düzenlenen) "EK-D Personel Adaylarının Hastalıklara Göre Değerlendirme Çizelgesi (2) No'lu Değerlendirme Sütununa Göre Muvazzaf Astsubay Olur" kararlı sağlık raporunu almak amacıyla, yetkili sağlık kuruluşlarına sevk edilecektir. Ayrıca;



(b) Deniz piyade sınıfı astsubay adaylarının sevk edilecekleri hastanelerden "SAT/SAS/1'inci Sınıf Dalgıç Olur" ve Sağlık Sınıfı adaylar "Denizaltıcı Olur" kararlı sağlık raporu almaları gerekmektedir.



(c) U/H Teknisyeni sınıfı astsubay adayları sevk edilecekleri hastanelerden TSK, J.Gn.K.lığı ve SGK.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği Madde 64 gereği "Kategori-2 Hava Araçlarında Görevli Olarak Uçar" kararlı sağlık raporu alacaktır.



(ç) Hava Piyade ( Personel Kurtarma/Arama Kurtarma ihtisaslı Personel AKİP Astsubayları) sınıfı adaylar "Kategori-2 Hava Araçlarında Görevli Olarak Uçar", "Paraşütle Atlar ve Komando Olur " ve "Kurbağaadam Olur" kararlı sağlık raporu alacaktır.



(d) Sağlık kuruluşu tarafından düzenlenen ön bildirim raporunuzun karar hanesinde belirtilen ifadeleri ve bilgilerinizi kontrol etmeniz oldukça önem arz etmektedir. Hatalı veya uygun olmayan karara haiz sağlık raporu olan adaylar sağlık raporlarını ilgili hastanelere müracaat ederek düzelttirmekten sorumludurlar. Sağlık işlemleriniz için sağlık kuruluşları tarafından herhangi bir ücret veya katkı payı alınmayacaktır.



(e) Tercih ettiğiniz Sağlık Bakanlığınca belirlenmiş olan Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı sağlık kurulu raporu vermeye yetkili sağlık kuruluşlarına adınıza düzenlenmiş olan hastane sevk belgesi ve nüfus cüzdan fotokopiniz ile birlikte, Ankara ili içi sevklerde en geç üç iş günü, Ankara dışındaki illere sevklerde en geç beş iş günü içinde başvurmanız gerekmektedir. Hafta sonu tatili ve resmi tatil günleri iş günü olarak kabul edilmemektedir.



(f) Hastane sevk belgelerinin geçerlilik süresi içerisinde hastaneye başvuru yapmayan ve sevk belgesini herhangi bir aşamada kaybeden, yırtan, kullanılamaz hale getiren adaylara yeni bir sevk belgesi verilmeyecektir. Herhangi bir kanuni mazeretini emniyet teşkilatından, jandarmadan veya mahalle muhtarından alacakları tutanakla belgelendirenlere bir defaya mahsus olmak üzere MSB Per.Tem.D.Bşk.lığı tarafından hastane sevk belgesi verilebilecektir. Aday aldığı tutanak ile MSB Per.Tem.D.Bşk.lığına tekrar şahsen başvurarak sevk yazısını yenileyebilecektir.



(g) Hastaneler tarafından düzenlenen "Ön Bildirim Belgesi/Raporu" ve "Sağlık Kurulu Kararı Bildirim Belgesi" kabul edilmeyecektir. Hastaneler tarafından geçerli sağlık kurulu raporlarının sevk belgesinde talep edilen şekilde düzenlenmemesinden, MSB Personel Temin Dairesi Başkanlığına en geç 45 gün içerisinde ulaştırılmamasından ve posta gecikmelerinden Milli Savunma Bakanlığı sorumlu değildir. Sağlık kurulu raporları hastane tarafından MSB'ye gönderilecektir. Adayların elden getirdiği sağlık raporları ve/veya suretleri kabul edilmeyecektir. Sağlık kurulu raporu için gerekli tüm poliklinik muayenelerinin yaptırılması hususunda sorumluluk adaya aittir. Eksik poliklinik muayenesi olduğu tespit edilen adayların sağlık raporları, kurul kararı olsa dahi kabul edilmeyecektir. Sağlık kurulu raporu için sağlık muayeneleri tamamlanmadan hastanenin terk edilmesi durumunda adayın sağlık kurulu raporunun olmadığı kabul edilecektir.



(ğ) Yetkili sağlık kurulu tarafından verilen raporlara tebliğ tarihinden itibaren üç iş günü içinde itiraz edilebilecektir. Aday tarafından itiraz edildiği takdirde; itiraz dilekçesi o yerin İl Sağlık Müdürlüğünce ilk raporun tasdikli bir örneği ile birlikte en yakın Engelli Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Sağlık Kuruluşlarına sevk edilecektir. Birinci ve ikinci rapor kararları aynı olursa karar kesinlik kazanacaktır. Çelişki halinde hasta İl Sağlık Müdürlüğünün belirleyeceği bir hakem hastaneye gönderilecektir. Bu hastanenin sağlık kurulunca verilen karar kesin olacaktır. İtiraz işlemleri 10/9/1982 tarihli ve 8/5319 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı Sağlık Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslarda belirtilen hükümlere göre yürütülecektir.



(h) Sağlık durumu ve sağlık raporuyla ilgili herhangi bir tereddüt oluşması durumunda, yerleştirilmiş olsa dahi idare tarafından gerekli görülmesi halinde aday yeni bir sağlık kurulu raporu düzenlenmesi maksadıyla tekrar hastaneye sevk edilebilecektir. Tekrar sevk edilme durumunda önceki sağlık kurulu raporu işleme alınmayacak, işlemler yeni sağlık kurulu raporuna göre yürütülecektir.



(ı) Tarafınıza sağlık işlemleri ile ilgili yazılı tebligat yapılmayacaktır. Sağlıkla ilgili adaylık işlemleri takibinizi https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden takip edebilirsiniz.



(11) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması:



(a) Mülakat sınavında başarılı olan adaylar, seçim aşamaları bölgesini terk etmeden yanında getirdikleri bir adet güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına esas formunu (TABLO- 10'dadır) elden görevli personele teslim edeceklerdir.



(b) Seçim aşamalarını başarı ile tamamlayan adaylar hakkında ilgili kamu kurum ve kuruluşları aracığı ile arşiv araştırması ve resmi güvenlik soruşturması yapılacaktır.



(c) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonucunda şüpheli ya da sakıncalı halleri bulunan adaylar kabul edilmeyecektir.



(ç) Adaylar kabul edilmiş, öğrenime başlamış olsalar dahi Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonucunda şüpheli ya da sakıncalı halleri bulunanların ilişiği kesilir.



(d) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması için adayların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adres bilgileri kullanılacaktır. Bu nedenle; adayların halen ikamet ettiği güncel adres bilgileri, il/ilçe nüfus müdürlüklerince kullanılan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olması gerekmektedir.



e. Seçim Aşaması Sınavlarına Gelirken Yanınızda Neler Getireceksiniz?



(1) Sınav Çağrı Belgesi



Aday, İnternetten alınan 2'nci Seçim Aşaması Sınav çağrı belgesini (barkotlu) yanında getirecektir.



(2) Nüfus cüzdanı fotokopisi/TC Kimlik Kartı fotokopisi,



Aday kendisine ait nüfus cüzdanının/TC Kimlik Kartının bir adet fotokopisini beraberinde getirecektir. Nüfus cüzdanının aslı seçim aşamalarında adayın üzerinde bulunacaktır.



(3) Askeri kimlik fotokopisi,



Halen askerlik yapan/askerde olan aday, kendisine ait askeri kimlik kartının bir adet fotokopisini beraberinde getirecektir. Askeri kimlik kartının aslı seçim aşamalarında adayın üzerinde bulunacaktır.



(4) Ön Lisans/Lisans Diploması,



Aday Mezun olduğu en az dört yıl süreli fakülte/yüksekokula ve/veya yüksek lisansa ait diploma veya mezuniyet belgesinin aslını ve bir adet fotokopisini (e-devletten alınan belge) (fakülte/yüksekokulun yetkili makamlarınca onaylı örneği de kabul edilir) getirecektir.



5) Denklik belgesi,



Öğrenimlerini yurt dışında bitirenler için Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylanmış denklik belgesinin aslı (Adayın yanında olacaktır.) ve bir adet fotokopisi getirilecektir.



(6) Terhis Belgesi (Askerlik hizmetini bitirenler için),



Terhis belgesinin aslı ve bir adet fotokopisi veya Askerlik Şubelerinden onaylı sureti getirilecektir. (onaysız fotokopi kabul edilmez.). E-devlet'ten alınan terhis belgeleri kabul edilmeyecektir.



(7) Askerlik Durum Belgesi,



Askerlik hizmetini yapmayan erkek adaylar için, son bir ay içerisinde alınmış askerlik durum belgesinin aslı (Adayın yanında olacaktır.) ve bir adet fotokopisi.



(8) Şehit/gazi kendisi, anne, baba, eş ve çocuklarına ait ilgili kurumdan (Kuvvet



K.lıkları/ J.Gn.K.lığı, Sahil Güvenlik K.lığı/ SGK/ Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından) alınmış onaylı belgenin aslı (adayın yanında olacaktır) ve bir adet fotokopisi getirilecektir.



(9) Adli sicil kaydı,



ADLİ SİCİL KAYDI olan adaylar konu ile ilgili adli evraklarının aslını ve bir adet fotokopisini (Mahkeme kararı, iddianame ve sonuçlandıysa kesinleşme şerhi) yanında getireceklerdir.



(10) Nitelik Belgesi (TABLO 5-6 ve 7),



(a) Halen silahaltında olan 1076 sayılı Yedek Subay ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu kapsamındaki yedek subaylar, kısa dönem erbaşlar ile 1111 sayılı Askerlik Kanunu kapsamında askerlik hizmetini yaparken en az iki yıl ve daha fazla süreli yüksekokul/fakülte bitirenler hakkında birlik komutanlıklarınca bu kılavuzda belirtilen nitelik belgeleri tanzim edilecektir.



(b) Nitelik belgesi kontrol formu ile birlikte kapalı, mühürlü zarf içerisinde olacaktır. Açık olarak getirilen nitelik belgeleri kabul edilmeyecektir. İkinci seçim aşaması sınav tarihleri, dağıtım iznine denk gelen adaylar ile halen eğitim birliğinde olan adaylar, nitelik belgelerini eğitim birliğinden alacaklardır.



(11) KPSSP3 Lisans/KPSSP93 Ön Lisans Puanı Belgesi,



Tüm adaylar Geçerli Kamu Personeli Seçme Sınavından " KPSSP93 Ön Lisans/ Geçerli KPSSP3 Lisans Puanı asgari 60 olan" sınav sonuç belgesini getireceklerdir. Başvurmadan önce Sınav Sonuç Belgelerinin uygunluğunun e-devlet'in ilgili sayfasından kontrol edilmesi adayların sorumluluğudur.



(12) Adaylar gelirken e-devlet şifrelerini de yanlarında getireceklerdir.



(13) Fiziki Yeterlilik Testine katılmak üzere adayın spor yapabileceğine dair örneği TABLO-8'de bulunan Tek Hekim Raporu ve örneği TABLO-9'da bulunan Muvafakatname belgesi getirilecektir.



(14) Bir adet güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına esas form,



Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu TABLO-10'dadır. (Bilgisayar ortamında ve doldurma talimatına uygun olarak doldurulacak ve adaylar tarafından yanlarında getirilecek ancak dosyalarına takılmayacaktır.)



(15) Adaylar ayrıca yanlarında tükenmez kalem (Mürekkepli kalem olmayacak), kurşun kalem, silgi, fiziki yeterlilik değerlendirme testi için eşofman, şort ve spor ayakkabısı getireceklerdir.



(16) Evrak kontrol aşamasında adaylara ait belgeler, kontrolü müteakip adaya iade edilecek, tüm seçim aşamalarında adayın yanında bulunacaktır. Adaylar diploma, sertifika vb. belgelerinin asıllarını da yanlarında getireceklerdir.



(17) Adaylar fiziki yeterlilik testi ile mülakata gelirken getirecekleri belgeleri yukarıda belirtilen sıra ile [(1) maddesi üstte olacak şekilde] şeffaf kapaklı mavi dosyaya takılı olarak getireceklerdir. Belgeler şeffaf poşetlere (Naylon föye) konulmayacaktır.



(18) İstenen belgeleri getirmeyen adaylar, belge eksikliğinden dolayı sınava alınmayacak ve işlemleri iptal edilecektir.



f. Adayların Başarı Sıralamalarının Belirlenmesi ve Sınıflandırma Nasıl Yapılacaktır? (1) Değerlendirme:



(a) Aşağıda belirtilen sınıflar hariç olmak üzere Aday Değerlendirme Puanı (ADP); KPSS puanının %55'i, Fiziki Yeterlilik Testinin %15'i ve Mülakat Sınavının %30'unun toplanmasıyla hesaplanacaktır.



(b) Bando sınıfı için ADP; Mesleki Uygulama Sınav Puanının %60'ının Mülakat Sınavının %30'unun, Fiziki Yeterlilik Testinin %5'inin, Genel Kültür Sınav Puanının %5'inin toplanmasıyla hesaplanacaktır.



(c) Deniz Piyade sınıfı için ADP; KPSS puanının %30'unun, Fiziki Yeterlilik Testinin %40'ının, Mülakat Sınavının %30'unun toplanmasıyla hesaplanacaktır.



(ç) Hava Piyade (Personel Kurtarma/Arama Kurtarma ihtisaslı Personel/ AKİP) sınıfı için ADP; KPSS puanının %30'unun, Fiziki Yeterlilik Testinin %40'ının, Mülakat Sınavının %30'unun toplanmasıyla hesaplanacaktır.



(d) Giriş koşullarını taşıyan şehit, malul gazi ve muharip gaziler ile anne, baba, eş ve çocukları, başvuru kılavuzunda belirtilen şartları taşımak ve sınav/seçim aşamalarında başarılı olmak şartıyla şehit, malul gazi ile muharip gazi kontenjanı dahilinde değerlendirilecek, bu adaylar arasında yapılacak başarı sıralamasına göre ilgili Kuvvet Komutanlığına ait toplam kontenjanın yüzde beşine kadarı temin edilecektir. Şehit, malul gazi ile muharip gazi kontenjanına giremeyen adaylar diğer adayların başarı sıralamasına dahil edilecektir.



(2) Kuvvet Komutanlığına Yerleştirme ve Sınıflandırma:



(a) Sınav aşamalarındaki başarı durumuna göre;



(I) Aday değerlendirme puanlarına göre genel ve tercih ettiği sınıf bazında başarı sıralamaları oluşturulacak,



(II) Geçerli durumdaki (başvuruda tercih ettiği sınıflardan sınav aşamaları sonucunda şartlarını karşıladığı sınıflar) sınıf tercihlerinin neler olduğu ile genel ve geçerli tercih sınıfındaki başarı sırası ilan edilecek, asil ve yedek şeklinde belirleme yapılmayacak,



(III) Birden fazla Kuvvet Komutanlığı tercihi olan adaylar birden fazla Kuvvet Komutanlığında kayıt sırası geldiğinde kendi istediği Kuvvet Komutanlığına kayıt yaptırabilecek, bir Kuvvet Komutanlığına kaydı yapılan adayın diğer Kuvvet Komutanlığı tercihleri iptal edilecek,



(V) Adayların kayıt yaptırdığı Kuvvet Komutanlığı içinde sınıflandırmada sınıf tercihi öncelikleri ve tercih ettiği sınıflardaki başarı sıralaması esas alınacak,



(aa) Ö ncelikle, geçerli sınıf tercihine/tercihlerinden birine o sınıf/sınıflardaki başarı sıralamasına ve tercih önceliğine göre sınıflandırma yapılacak,



(bb) Sınıf tercihlerine sınıflandırma mümkün olmadığı taktirde (sınav aşamaları sonucunda başvuruda tercih ettiği sınıfların hiçbirinin şartlarını karşılayamaz durumda olma veya başarı sırası nedeniyle daha önce sınıflandırılan adaylar nedeniyle tercih ettiği sınıf kontenjanlarının tümünün dolması nedeniyle) "idare tasarrufu" tercih durumu dikkate alınacak,



(cc) "İdare tasarrufu" tercihi varsa kaynak lisans programı da dikkate alınarak yapılacak değerlendirmeye göre idare tarafından uygun görülen sınıfa sınıflandırılacak,



( çç) Başarı sıralamasında önde olan adayın yukarıda belirtilen şekilde mümkün olan sınıflandırması yapılmadan sonraki adayın sınıflandırma işlemine geçilmeyecek, böylelikle başarı sıralaması esası uygulanmış olacak,



(b) Sınıflandırması yapılan adaylar Kuvvet Komutanlığı tarafından planlanacak eğitimlere çağrılacaktır.



g. Aday Bilgilendirme ve İlanlar Nasıl Yapılacaktır?



Tüm duyurular https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden yayınlanacak, gerektiğinde bilgilendirmeler kısa mesaj (SMS) ile yapılacak, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu gereğince internet adresinde yayımlanan bilgiler hakkındaki bilgi edinme başvurularına işlem yapılmayacaktır.



4. UYARILAR



a. Adaylar başvuru şartlarının tamamına uygun olmak zorundadırlar. Uygun olmadığı temin faaliyetlerinin (eğitim dahil) herhangi bir aşamasında tespit edilenlerin adaylığı sonlandırılacaktır.



b. Başvuruda doldurulması gereken bütün bölümler tam ve doğru olarak doldurulmalıdır.



c. Tüm tebligatlar, https://personeltemin.msb.gov.tr adresinde yayınlanacağından ve gerektiğinde kısa mesaj (SMS) ile bilgilendirme yapılacağından adayların sınav aşamalarını müteakip https://personeltemin.msb.gov.tr adresini takip etmeleri ve GSM telefon numaralarını tam ve eksiksiz olarak doldurmaları ve gerektiğinde güncellemeleri gerekmektedir.



ç. Başvuru ekranında adayların doldurdukları bilgilerin doğruluğundan ve sonrasında doğabilecek hukuki müeyyidelerden adaylar sorumludur.



d. Verilen bilgilerin eksik ve hatalı olduğunun tespit edilmesi halinde aday elenmiş kabul edilecek ve işlemleri sonlandırılacaktır.



e. Tercihlerim sayfasının bilgisayar çıktısını alıp saklayınız.



f. Başvurular idarenin uygun göreceği bir tarihte sonlandırılabilecektir.



g. Başvuruda bulunan adayların seçim aşaması sınavlarına çağrılması; aday başvuru miktarına göre idarece belirlenen tarihlerde https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinde yayımlanacak/duyurulacaktır. Bu nedenle; ilgili adayların internet adresini sürekli takip etmeleri gerekmektedir.