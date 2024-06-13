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MSB, Atatürk'ün orijinal imzalarını paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Harf İnkılabı ile Soyadı Kanunu'ndan sonra kullanmaya başladığı ve öncesinde kullandığı orijinal imzalarını paylaştı.

AA13 Haziran 2024 Perşembe 15:01 - Güncelleme:
MSB, Atatürk'ün orijinal imzalarını paylaştı
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Milli Savunma Bakanlığında düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısının ardından, Mustafa Kemal Atatürk'ün imzalarına ilişkin açıklama yapıldı.

Bakanlık yetkililerince yapılan açıklamada, Atatürk'ün imzalarının dolaşımdakilerden farklı olduğu, orijinal imzaların ise resmi belgelerde yer aldığı anlatıldı.

Yetkililer, Atatürk'ün 6 farklı orijinal imzasının yer aldığı fotoğrafları da basın mensupları ile paylaştı.

Fotoğraflarda, Mustafa Kemal Atatürk'ün, 1915'te Anafartalar Grup Komutanıyken, 1919'da Temsil Heyeti Başkanıyken, 1921'de Sakarya Meydan Muharebesi Zaferi'nden sonra, 1922'de Başkomutan olarak Büyük Taarruz'dan sonra, 1928'de Harf İnkılabı'ndan sonra ve 1934'te Soyadı Kanunu'ndan sonra kullandığı orijinal imzaları yer aldı.

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