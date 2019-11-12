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MSB: Ayn el Arap'taki beşinci devriye tamamlandı

MSB 'Fırat’ın doğusundaki Ayn el Arap bölgesinde, Türk ve Rus askeri unsurlarının, dörder araç ve İHA’larla iştirak ettiği beşinci ortak kara devriyesi tamamlandı' dedi

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Milli Savunma Bakanlığ'nın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada "Fırat’ın doğusundaki Ayn el Arap bölgesinde, Türk ve Rus askeri unsurlarının, dörder araç ve İHA’larla iştirak ettiği beşinci ortak kara devriyesi tamamlandı." denildi.
 
 

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