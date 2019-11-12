Milli Savunma Bakanlığ'nın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada "Fırat’ın doğusundaki Ayn el Arap bölgesinde, Türk ve Rus askeri unsurlarının, dörder araç ve İHA’larla iştirak ettiği beşinci ortak kara devriyesi tamamlandı." denildi.

Fırat’ın doğusundaki Ayn el Arap bölgesinde, Türk ve Rus askeri unsurlarının, dörder araç ve İHA’larla iştirak ettiği beşinci ortak kara devriyesi tamamlandı. pic.twitter.com/bkIvMnqoYd — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 12, 2019