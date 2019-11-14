MSB böyle açıkladı: Katledildiğini büyük üzüntüyle öğrendik
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Twitter hesabından yaptığı açıklamada 'Bölgenin kadim halkına mensup, Ermeni Katolik Kilisesi Papazı dostumuz Sn Hovsep BEDOYAN ve babasının, menfur bir terör saldırısı sonucu katledildiğini büyük üzüntüyle öğrendik. Bölgeye barış gelmesini engellemeyi amaçlayan bu alçak terör saldırısını en şiddetli şekilde kınıyoruz.' ifadelerini kullandı.
Bölgenin kadim halkına mensup, Ermeni Katolik Kilisesi Papazı dostumuz Sn Hovsep BEDOYAN ve babasının, menfur bir terör saldırısı sonucu katledildiğini büyük üzüntüyle öğrendik. Bölgeye barış gelmesini engellemeyi amaçlayan bu alçak terör saldırısını en şiddetli şekilde kınıyoruz.
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