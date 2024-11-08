İSTANBUL 19°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Kasım 2024 Cuma / 7 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,3606
  • EURO
    37,0227
  • ALTIN
    2968.43
  • BIST100
    9006.91
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • MSB, Azerbaycan'ın 8 Kasım Zafer Günü'nü kutladı
Güncel

MSB, Azerbaycan'ın 8 Kasım Zafer Günü'nü kutladı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan'ın Karabağ Zaferi dolayısıyla kutlanan 8 Kasım Zafer Günü'nü tebrik etti.

AA8 Kasım 2024 Cuma 11:01 - Güncelleme:
MSB, Azerbaycan'ın 8 Kasım Zafer Günü'nü kutladı
ABONE OL

Bakanlığın sosyal medya hesabından Türk ve Azerbaycan bayrağıyla yaptığı paylaşımda, Azerbaycan Ulusal Marşı'ndan bir mısraya da yer verildi.

Dost ve kardeş ülke Azerbaycan'ın Zafer Günü'nün kutlandığı paylaşımda, "Karabağ'da kahramanca bir mücadeleyle öz topraklarını işgalden kurtaran ve Türk'ün gücünü bütün dünyaya gösteren asil Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin 8 Kasım Zafer Günü'nü kutluyoruz. Türkiye ve Azerbaycan, ilelebet tek millet iki devlet olarak bir ve beraber olmaya devam edecek." ifadeleri kullanıldı.

  • Karabağ Zaferi
  • 8 Kasım Zafer Günü

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.