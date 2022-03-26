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MSB: Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi

MSB: Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 2 PKK/YPG'li teröristi ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirdi. Teröristlerin saldırı girişimlerine güçlü şekilde karşılık vermeye devam edeceğiz.

26 Mart 2022 Cumartesi 10:02 - Güncelleme: 26 Mart 2022 Cumartesi 10:02
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MSB: Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 2 PKK/YPG'li teröristi ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirdi. Teröristlerin saldırı girişimlerine güçlü şekilde karşılık vermeye devam edeceğiz.

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