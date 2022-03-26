MSB: Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi
MSB: Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 2 PKK/YPG'li teröristi ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirdi. Teröristlerin saldırı girişimlerine güçlü şekilde karşılık vermeye devam edeceğiz.
26 Mart 2022 Cumartesi 10:02 - Güncelleme: 26 Mart 2022 Cumartesi 10:02
MSB: Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 2 PKK/YPG'li teröristi ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirdi. Teröristlerin saldırı girişimlerine güçlü şekilde karşılık vermeye devam edeceğiz.