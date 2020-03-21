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MSB: Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

MSB: 'Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi'

21 Mart 2020 Cumartesi 10:01 - Güncelleme: 21 Mart 2020 Cumartesi 10:05
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Üsküdar'da dehşet anları

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