Türk Silahlı Kuvvetleri ile Suriye Milli Ordusu tarafından Fırat´ın doğusuna yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı 5'inci gününe girdi. Şu ana kadar 480 teröristin etkisiz hale getirildiği harekat kapsamında Fırat´ın doğusundaki terör hedeflerinin uçaklar ve topçu birlikleri tarafından vurulmasına devam edilirken, askerler de karadan ilerleyişini sürdürüyor.

İŞTE DAKİKA DAKİKA BARIŞ PINARI HAREKATI'NIN 5. GÜNÜNDE YAŞANANLAR 09:14 - Barış Pınarı Harekatı'nda, Tel Abyad ilçesinin Suluk beldesi YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarıldı. 07:32 - Milli Savunma Bakanlığından, "Barış Pınarı Harekatı kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 480 oldu." açıklaması yapıldı.