MSB: Barış Pınarı Harekatında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 480 oldu
Türkiye, terör örgütleri PKK/YPG ve DEAŞ'a karşı Barış Pınarı Harekatı'nı başlattı. Harekat kapsamında Tel Abyad ve Rasulayn'da 14 köy terörden arındırıldı. Harekâtın başından itibaren toplam 480 terörist etkisiz hale getirildi
- AJANSLAR
Türk Silahlı Kuvvetleri ile Suriye Milli Ordusu tarafından Fırat´ın doğusuna yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı 5'inci gününe girdi. Şu ana kadar 480 teröristin etkisiz hale getirildiği harekat kapsamında Fırat´ın doğusundaki terör hedeflerinin uçaklar ve topçu birlikleri tarafından vurulmasına devam edilirken, askerler de karadan ilerleyişini sürdürüyor.
İŞTE DAKİKA DAKİKA BARIŞ PINARI HAREKATI'NIN 5. GÜNÜNDE YAŞANANLAR
09:14 - Barış Pınarı Harekatı'nda, Tel Abyad ilçesinin Suluk beldesi YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarıldı.
07:32 - Milli Savunma Bakanlığından, "Barış Pınarı Harekatı kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 480 oldu." açıklaması yapıldı.
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