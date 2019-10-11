Hem karadan hem havadan süren Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Tel Abyad ve Resulayn'daki terör hedefleri obüs atışlarıyla vuruluyor. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, harekatın başarıyla devam ettiği bildirilerek ''Belirlenen hedefler ele geçirildi" ifadesi yer aldı. Muhalif savaşçılardan oluşan Suriye Milli Ordusu (SMO), harekata destek için Fırat Nehri'nin doğusundaki topraklara girdi. Tel Abyad ve Resulayn'da toplam 11 köy terörden arındırıldı. Terör hedeflerine düzenlenen harekatlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 277 oldu.



İŞTE DAKİKA DAKİKA BARIŞ PINARI HAREKATI'NIN 3. GÜNÜNDE YAŞANANLAR

08:15 - Obüs topları terör hedeflerini vuruyor.

07:00 - Milli Savunma Bakanlığından, Barış Pınarı Harekatı kapsamında gece boyunca icra edilen harekatlar neticesinde 49 PKK/PYD-YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Barış Pınarı Harekatı kapsamında gece boyunca icra edilen harekatlar neticesinde 49 PKK/PYD-YPG'li teröristin daha etkisiz hale getirildiği belirtildi. Açıklamada, harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısının 277 olduğu kaydedildi.

03:00 - Öldürülen teröristler arasında terör örgütü YPG-PKK'nın sözde komutanı Amir Ahin'in de olduğu bildirildi.

02:07 - Barış Pınarı Harekatı'nda YPG/PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 1 askerimiz şehit oldu, 3 askerimiz yaralandı.

00:24 - Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında Rasulayn bölgesinden çatışma sesleri duyuldu.