Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! Hepsi imha edildi

MSB: Bebek katili PKK eşittir bebek katili PYD/YPG
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 'Terör örgütü PKK/PYD-YPG bugün kabul edilemez bir insanlık suçu daha işledi. Bebek katili PKK eşittir bebek katili PYD/YPG.' ifadesine yer verildi.
- AA
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Akçakale’de masum sivilleri katleden PKK/PYD-YPG’li teröristler ve mevzileri tespit edilerek ateş destek vasıtalarıyla imha edildi. Terör örgütü PKK/PYD-YPG bugün kabul edilemez bir insanlık suçu daha işledi. Bebek katili PKK eşittir bebek katili PYD/YPG." ifadesine yer verildi.
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