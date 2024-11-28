İSTANBUL 13°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Kasım 2024 Perşembe / 27 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,6282
  • EURO
    36,5865
  • ALTIN
    2946.44
  • BIST100
    9638.61
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

MSB bin sözleşmeli personel alacak

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Genelkurmay Başkanlığı, kuvvet komutanlıkları ve Milli Savunma Üniversitesine (MSÜ) sözleşmeli personel olarak istihdam edilmek üzere bin kişi alacak.

AA28 Kasım 2024 Perşembe 12:15 - Güncelleme:
MSB bin sözleşmeli personel alacak
ABONE OL

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, başvurular 28 Kasım-28 Aralık'ta Bakanlığın "http://personeltemin.msb.gov.tr" internet adresinden saat 23.59'a kadar e-Devlet şifresiyle çevrim içi olarak yapılacak.

İnternet dışında, dilekçe, mektup ve posta gibi yöntemlerle yapılacak ön başvurular kabul edilmeyecek, bu başvurulara cevap verilmeyecek.

Adaylar, başvuru sırasında istenen belgeleri de aynı internet adresi üzerinden sisteme yükleyecekler. Belgelerini sisteme yüklemeyen ya da okunaksız veya eksik yükleyen adayların başvuruları kabul edilmeyecek.

Öğrenimini yurt dışında tamamlayan adayların Yükseköğretim Kurulu onaylı denklik belgelerini, ortaöğretim mezunu olma şartı aranan unvanlara başvuru yapan adayların ise alan ve dal belirten diplomalarını "Eğitim Bilgisi Ekle" ekranından sisteme yüklemesi gerekecek.

Adaylardan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda belirtilen şartları taşımaları istenecek.

Adayların, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından bu yıl yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndan puan almış olmaları ve başvuru kılavuzundaki eğitim durumuna ilişin şartları sınav tarihine kadar taşımaları gerekecek.

Mülakat sınavına girmeye hak kazanan adayların mülakat sınav tarihi ve yeri, yine "http://personeltemin.msb.gov.tr" internet adresinden yayınlanacak ve bakanlığın sosyal medya hesaplarından duyurulacak. Sınav sonuç duyurusu da aynı internet adresinden yayınlanacak, adaylara ayrıca bir belge gönderilmeyecek.

Adaylar, sınavlara çağrı yapıldıktan sonra duyuruda belirtilecek tarihlerde T.C. Vakıflar Bankasının internet/mobil bankacılık uygulaması veya ATM cihazları üzerinden 200 lira sınav ücreti ödeyecek.

Mülakat sınavında başarılı olan adayların, Milli Savunma Bakanlığına İlk Defe Devlet Memuru Olarak Atanacakları İçin Yapılacak Sınavlar Hakkındaki Yönetmelik uyarınca, "Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek akil hastalığı olmadığına dair" tam teşekküllü bir devlet hastanesinden sağlık raporu almaları gerekecek.

Adaylardan aldıkları raporu sınav sonuç duyurusu yayımlandığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde elden veya posta yoluyla Milli Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Personel Temin Daire Başkanlığına ulaştırmaları istenecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.