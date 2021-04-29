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Güncel

Havada, karada Mehmetçik pençesi! Yerle bir edildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında, Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya ait hedeflerin Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) etkili şekilde vurulduğunu bildirdi.

DHA29 Nisan 2021 Perşembe 12:46 - Güncelleme: 29 Nisan 2021 Perşembe 13:17
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında terör hedeflerini etki altına almaya devam ettiği belirtilerek, "Kahraman komandolarımız Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki zorlu arazi şartlarında operasyonlara devam ederken, keşif gözetleme vasıtalarımızla belirlenen hedefler de hem havadan hem de karadan etkili şekilde vuruluyor. Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar ile Kara Kuvvetlerimize ait ateş destek vasıtaları teröristlerin inlerini yerle bir etmeyi sürdürüyor. Operasyonlar kapsamında bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 42'ye yükseldi. Operasyonlar planlandığı gibi devam ediyor" denildi.

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