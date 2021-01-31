MSB: Bu teröristlerin sonu, hayalleriyle birlikte kazdıkları çukurlara gömülmek

AA 31 Ocak 2021 Pazar 17:44 - Güncelleme: 31 Ocak 2021 Pazar 18:08

MSB'nin Twitter adresinden yapılan açıklamada, Suriye'nin kuzeyini kana bulamaktan başka amacı bulunmayan terör örgütü PKK/YPG'nin, dün Afrin kent merkezindeki terör saldırısının ardından bugün de Azez ve El Bab'da sivilleri hedef aldığı belirtildi.