MSB: “Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump'a yazdığı mektup iletilmek üzere Büyükelçi Serdar Kılıç'a teslim edildi”

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Maske, yüz koruyucu siperlik, N95 maske ve tulumların yanı sıra Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın ABD Başkanı Trump’a hitaben yazdıkları mektup da ABD’li yetkililere ulaştırılmak üzere Büyükelçimiz Serdar Kılıç’a teslim edildi” ifadelerine yer verdi.

In addition to the masks, face shields, N95 respiratory masks and overalls; the letter our President Mr. Erdogan wrote to President Trump was entrusted to our Ambassador Serdar Kılıç in order to be delivered to the US officials. pic.twitter.com/WJ9IOw3suo