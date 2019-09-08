MSB Deniz Kuvvetleri Komutanlığı mülakatları başlıyor. Deniz Kuvvetleri personel alım şartları neler? sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılıyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı uzman erbaş alımları için başvurular 2 Ağustos tarihinde sona ermişti. Uzman erbaş başvuru sonuçları ise 5 Eylül itibari ile açıklandı. Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) Personel Temin Dairesi (PERTEM) resmi internet sitesi üzerinden yayımlanan bilgilere göre 9-20 Eylül tarihleri arasında mülakatlar yapılacak. MSB Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personel alımına dair tüm detaylar sizlerle..

MSB DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI MÜLAKATLARI BAŞLIYOR!

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) Personel Temin Dairesi (PERTEM) resmi internet sitesi üzerinden yayımlanan bilgilere göre 9-20 Eylül tarihleri arasında mülakatlar gerçekleştirilecek.

MÜLAKAT :

(a) Bu aşamada, görüşme yoluyla adayın konuşma yeteneği, ses tonu, heyecan durumu, çok yönlü düşünme, davranışlardaki denge, kendine güven gibi unsurlar gözlenerek elde edilen bilgiler değerlendirilmektedir.

(b) Kayıt-Kabul, FYT aşamalarından sonra aynı gün içerisinde mülakat uygulanacaktır. Mülakatta asgari geçer not 100 puan üzerinden 70 puandır. Bu puan altında not alan adaylar elenmiş sayılacaktır.

(c) Mülakat sonucunda adayların başarılı olup olmadıkları, mülakatın bitiminde/aynı gün kendilerine sözlü olarak tebliğ edilecek, mülakat aşamasına itiraz hakkı bulunmamaktadır.

DENİZ KUVVETLERİ PERSONEL ALIM ŞARTLARI NELER?

Seçim aşaması faaliyetleri;

a. Başvuru evraklarının incelenmesi/kayıt kabul faaliyetleri

b. Fiziki değerlendirme (boy ve kilo oranlarının kontrolü)

c. Fiziki yeterlilik testi (Şınav, Mekik ve 1500m koşu)

ç. Mülakat

d. Uygulama Sınavları

e. Yüzme Sınavları (Sadece Kurbağa adam tercihi olan adaylar için)

f. Sağlık raporu ve güvenlik soruşturması işlemleri aşamalarından oluşmaktadır.

5. Başvuru kılavuzunun; "Adaylar eğitim ve mesleklerine göre en çok beş tercih yapacaktır." hükmüne rağmen bazı adayların 5 'den fazla tercih yaptığı tespit edilmiştir. Söz konusu adaylar, evrak kabul aşamasında tercihlerini en fazla 5 tercih olacak şekilde tekrar düzenleyerek dilekçe ile teslim edeceklerdir.

6. Tüm adayların sınavlara gelirken fiziki yeterlilik testi için spor kıyafeti (Eşofman, spor şortu, spor fanilası, spor ayakkabısı vb.) getirmeleri gerekmektedir.

7. Kurbağa adam tercihi olan adayların yüzme testi ikinci gün Kara Harp Okulu Komutanlığı Bakanlıklar/ANKARA adresinde yapılacaktır. Adayların yüzme testi için yanlarında mayo, terlik, bone ve havlu getirmeleri gerekmektedir.

8. Adaylar, uygulama sınavı olan her tercih için ayrı sınava gireceklerdir.

9. Seçim aşaması faaliyetleri 1-2 gün sürebilecektir.

10. Hafta sonlarına ve 13 Eylül 2019 tarihine sınav planlanmamıştır.

11. Adayların sınavlara gelirken, Başvuru Kılavuzunda belirtilen belgeler ile beraber e-devlet şifrelerini de getirmeleri gerekmektedir.

12. Adayların Fiziki Yeterlilik Testine katılabilmeleri için tek hekimden (Aile hekimi, Toplum Sağlığı Merkezi, SGK ile anlaşmalı Tıp Merkezleri ve Polikliniklerden) alınan olumlu sağlık raporu ile sınava gelmesi gerekmektedir. Bu raporu olmayan adaylar Fiziki Yeterlilik Testine katılamayacaktır.

13. Adayların sınavlara gelirken belgelerinin aslı ile birlikte fotokopilerini de getirmeleri gerekmektedir. Ancak getirilen belgelerin asıllarını teslim etmemeleri önem arz etmektedir.

14. Cep telefonu ile sınav merkezine giriş kabul edilmemektedir.

15. Adayların başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıkları, getirecekleri belgeler üzerinden kontrol edilecektir. Adayların başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşıldığında veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edildiğinde, temin sürecinin hangi aşamasında olursa olsun işlemleri iptal edilecektir.

16. Seçim aşaması faaliyetlerine gelmeden önce ilgili açıklamaları ve başvuru kılavuzunu tekrar okuyunuz ve çağrıldığınız tarihi mutlaka bir kez daha kontrol ediniz.

17. Bu duyuru tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca posta veya telefon ile sınav tarihi tebliğ edilmeyecektir.

18. MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında sınavlar süresince adaylara bir öğün sıcak yemek ve su ikramında bulunulacaktır.