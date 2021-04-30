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MSB: 'Deniz Muhafızı Odak Harekatı' devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nca komuta edilen Deniz Muhafızı Harekatı Odak Harekatı'nın (FOCOPS) başarılı bir şekilde devam ettiğini duyurdu.

DHA30 Nisan 2021 Cuma 18:32 - Güncelleme: 30 Nisan 2021 Cuma 18:32
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızca komuta edilen Deniz Muhafızı Harekatı Odak Harekatı (FOCOPS); TCG Oruçreis fırkateynimiz, TCG Dolunay denizaltımız ve İngiliz karakol gemisi HMS Trent'in katılımıyla başarılı şekilde devam ediyor.

Harekât kapsamında; TCG Oruçreis fırkateynimiz tarafından hafif silah atışı eğitimi, SH-70 helikopterimiz tarafından keşif gözetleme uçuşu, AHT ve SAT timleri tarafından da Fast Rope ile zapt ve müsadere eğitimleri gerçekleştirildi" ifadelerine yer verildi.

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