İSTANBUL 18°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Ekim 2025 Çarşamba / 16 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,7209
  • EURO
    48,5604
  • ALTIN
    5412.71
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • MSB: Denizkurdu Tatbikatı tüm hızıyla devam ediyor
Güncel

MSB: Denizkurdu Tatbikatı tüm hızıyla devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığından Denizkurdu-I 2025 Tatbikatı'nın tüm hızıyla devam ettiği bildirildi.

AA8 Ekim 2025 Çarşamba 14:24 - Güncelleme:
MSB: Denizkurdu Tatbikatı tüm hızıyla devam ediyor
ABONE OL

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Deniz Kuvvetlerimizin harekat etkinliğini, müşterek çalışabilirliğini ve hazırlık seviyesini en üst düzeye taşımak amacıyla icra edilen Denizkurdu-I 2025 Tatbikatı tüm hızıyla devam ediyor." ifadesine yer verildi.

Paylaşımda yer alan görsele göre, tatbikatta 92 gemiyle 66 hava vasıtası faaliyet gösteriyor.

TCG Anadolu, 7 fırkateyn, 2 korvet, 11 hücumbot, 6 denizaltı, 19 amfibi çıkarma gemisi, 5 mayın avlama gemisi, 11 karakol gemisi, 21 yardımcı sınıf gemi, 1 S/İDA, 8 D/K, 12 helikopter, 30 S/İHA, 1 SAT timi, 2 SAS timi tatbikatta görev alıyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Soykırımcı İsrail Sumud Filosu'na saldırdı: Baskın anı anbean kaydedildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.