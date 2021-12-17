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MSB dev tatbikattan görüntüler paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye-Özbekistan-Pakistan Birleşik Özel Kuvvetler Tatbikatı'ndan görüntülerin yer aldığı video paylaştı.

HABERİN
VİDEOSU
AA17 Aralık 2021 Cuma 15:57 - Güncelleme: 17 Aralık 2021 Cuma 16:08
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MSB'nin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Türkiye-Özbekistan-Pakistan Birleşik Özel Kuvvetler Tatbikatı, 6-16 Aralık 2021 tarihleri arasında başarıyla icra edildi." ifadesi kullanıldı.

MSB nefes kesen tatbikatın görüntülerini paylaştı

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